El teu horòscop d’avui: 28 de gener de 2024

ÀRIES:

Si notes algun desfavor per part d'alguna persona no facis cas, senzillament senten enveja de la teva excel·lent situació d'avui. Estàs mostrant una imatge molt brillant i les enveges arriben.

TAURE:

Ocupa més el teu temps en tasques productives que et donin ràpids resultats i no caiguis a deprimir-te amb pensaments negatius que només estan en la teva imaginació. Posa't les piles i veu per totes.

BESSONS:

Jugar a l'amor és bonic, sobretot quan es donen circumstàncies tan beneficioses com les d'avui. Però cura, la gelosia i les enveges aguaiten, un vell amor pot aparèixer en la teva vida, compte.

CÀNCER:

Com més t'obris als altres i trenquis el gel que avui et separa de les reals vivències estaràs més vital i la teva projecció serà òptima. Avui la Lluna t'ofereix sorpreses emocionals felices.

LEO:

La teva necessitat d'expansió i de sentiments es veurà una cosa limitada per raons que escaparan al teu enteniment, els més reunits t'entendran. Tindràs el suport de tots si avui et deixes portar.

VIRGO:

El teu contacte d'avui amb la societat serà aspre i amb molt poques gratificacions, una mica de paciència. Només seran grats els moments amb la família i pròxims. Conrea més l'acostament.

BALANÇA:

Avui estaran els teus cinc sentits funcionant de gom a gom i fins i tot el sisè sabrà guiar correctament totes les accions que avui emprenguis. Tindràs una sorpresa a casa que et canviarà la vida.

ESCORPIÓ:

La parella i els pròxims notaran en tu que t'estàs lliurant emocionalment amb ells de forma més directa, ho agrairan i t'aportaran avui un sense fi de bones emocions. Nit molt passional.

SAGITARI:

Algun comentari maliciós per part d'un tercer limitarà la teva energia i alegria. Intenta no entrar en conflicte i veuràs solucionat el problema ràpidament. La teva destresa psíquica et salvarà de l'embolic.

CAPRICORN:

Avui aplicaràs tota la teva energia a resoldre vells assumptes, fins al teu mateix et meravellaràs el ràpid i fàcil que et serà fer-ho. Estàs en una jornada molt energètica i ningú et pararà.

AQUARI:

Atenció a les teves despeses que avui poden ser més fortes del normal. Avui trobaràs a més d'una persona que et demanarà diners o alguna cosa i que no t'ho retorni. En l'amor hi haurà bones novetats.

PEIXOS:

El teu cor està enviant una senyals d'alarma, alguna cosa t'ha fet mal i esperes que es curi la ferida, mira a la teva al voltant i trobaràs a la persona adequada que sabrà curar tots els mals que et fan mal.