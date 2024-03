Diari Més celebra el 20è aniversari en plena etapa de renovació i lideratge al Camp de Tarragona

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Renovació, lideratge i territori. Sota aquests tres conceptes va celebrar-se aquest dimecres la festa dels vint anys del Diari Més. Més de 200 persones, entre personalitats del món de la política, l’empresa, la comunicació, l’ensenyament i l’esport, van aplegar-se ahir a la Casa Miret per celebrar un vintè aniversari que coincideix amb una etapa de renovació i lideratge del mitjà al Camp de Tarragona.

El director general de Tamediaxa, Marc Just, va obrir els parlaments amb una exposició clara del passat, però també dels reptes presents i els que vindran. «Fa dos anys hi havia alguns interrogants, però vam assumir els reptes. Hem fet una aposta clara que s’ha traduït en consolidar i fer créixer la plantilla, renovar la imatge de capçalera i el disseny i invertir en tecnologia», va expressar.

Just, que va rellevar Carles Abelló en la direcció general de l’empresa editora, també va tenir paraules d’agraïment per a les persones que «han fet gran aquest diari», en referència al mateix Abelló i a Sílvia Jiménez, directora del mitjà durant 15 anys. «Vam néixer amb una data important com és l’11-M, vam superar la crisi econòmica i la pandèmia i seguim aquí, apostant pel paper quan ningú no hi creu», va ressaltar.

En darrer terme, Just va anunciar que aquest 2024 serà l’any per recuperar les 24 pàgines i també per acostar-se a punts del territori com la Conca de Barberà o el Priorat.

Després va ser el torn del Subdelegat del Govern espanyol, Santi Castellà, qui va elogiar la feina del mitjà i va destacar l’aposta per la «reflexió» i no per la «immediatesa». Tot seguit, la directora general de Difusió de la Generalitat de Catalunya, Eva Pomares, va voler reivindicar la tasca dels i les periodistes de la redacció i va elogiar l’«ambició» i «les ganes de créixer». Per la seva banda, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, va realçar la combinació de «maduresa» i «joventut» del mitjà, així com «l’estil propi, l’anàlisi, el rigor i l’ètica professional dels periodistes». L’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, va tenir paraules d’agraïment cap a la redacció i les treballadores i va destacar el caràcter «democràtic» del mitjà, que «fa possible que tothom tingui informació veraç i contrastada».

En darrer terme, el president del consell d’administració, Lluís Badia, va assegurar que Diari Més «té futur» i que «el mitjà és viu perquè diu la veritat, s’obre i escolta a tothom».