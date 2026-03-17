EN COL·LABORACIÓ AMB LA GENERALITAT
El Govern crea una unitat pionera per ajudar els municipis del Baix Penedès a captar més fons europeus
Els ajuntaments, especialment els més petits, podran rebre acompanyament intensiu per elaborar i presentar projectes susceptibles de rebre finançament de la UE
El Govern ha activat un nou paquet de mesures per reforçar la participació dels ens locals en el projecte europeu i facilitar que els ajuntaments, especialment els més petits, puguin accedir a més finançament de la Unió Europea. L’actuació s’emmarca en el Pla Brussel·les i té com a peça central la creació d’un servei inèdit, dins el Departament d’Unió Europea i Acció Exterior, que oferirà acompanyament intensiu als municipis.
Per a una comarca com el Baix Penedès, amb diversos municipis per sota dels 20.000 habitants, la iniciativa pot representar una oportunitat per competir en millors condicions en convocatòries europees que, fins ara, sovint quedaven fora de l’abast per manca d’estructura tècnica o especialització.
Nou servei orientat als municipis més petits
La Generalitat de Catalunya crearà un equip especialitzat que assistirà els governs locals en l’elaboració, la presentació i el seguiment de projectes susceptibles de rebre fons de gestió directa de la Comissió Europea o de les seves agències executives. Obtenir aquests recursos requereix un coneixement tècnic específic del qual no tots els ens locals disposen, motiu pel qual el servei s’orientarà especialment als municipis de menys de 20.000 habitants.
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, destaca que el projecte servirà perquè "els municipis perdin la por de relacionar-se amb la UE i accedeixin a uns recursos imprescindibles per transformar els seus territoris". La nova unitat serà inèdita a la Generalitat per partida doble: per la temàtica, que són els fons europeus de gestió directa; i per l’abast, ja que, per primera vegada, s’anirà més enllà de l’assessorament o la formació puntual i s’oferirà un acompanyament intensiu en totes les fases d’elaboració dels projectes.
Això inclourà la interpretació de convocatòries i requisits normatius, la definició de les línies mestres, la redacció en fases avançades, el seguiment de l’execució i l’avaluació de l’impacte. L’objectiu és maximitzar l’accés als recursos europeus i millorar el repartiment geogràfic dels projectes finançats.
El servei comptarà amb cinc professionals i tindrà una durada inicial de tres anys, ja que funcionarà com a prova pilot per avaluar-ne els resultats i la capacitat real d’acompanyament.
Programes europeus
El suport se centrarà en programes de gestió directa com Horizon Europe, Erasmus+ o la European Urban Initiative, entre d’altres. Es tracta d’instruments altament competitius que sovint exigeixen aliances amb socis d’altres països i una planificació tècnica rigorosa.
A més, l’equip impulsarà la cooperació entre municipis catalans i identificarà contraparts internacionals per a la presentació conjunta de projectes, quan sigui necessari. La dimensió transnacional és un element clau en moltes convocatòries europees.
La nova unitat no substituirà altres línies de suport ja existents, sinó que serà complementària a l’assessorament que la Generalitat presta per accedir als fons FEDER, al Fons Social Europeu Plus, als fons agraris i de pesca o als Next Generation EU.
Col·laboració institucional i seguiment
Per garantir l’eficàcia del servei, s’establirà una col·laboració estable amb les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, així com amb les associacions municipalistes. En el cas del Baix Penedès, aquest marc pot facilitar una coordinació més estreta amb la Diputació de Tarragona i reforçar el suport tècnic als ajuntaments de la comarca.
Internament, la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea s’encarregarà del seguiment i l’anàlisi dels resultats del programa pilot. La iniciativa també s’inscriu en l’estratègia de simplificació administrativa del Govern, amb la voluntat de facilitar tràmits i reduir la complexitat burocràtica que sovint desincentiva la participació dels municipis en convocatòries europees.
Apropar Europa a la ciutadania
El Pla Brussel·les no es limita a la captació de fons. També inclou mesures per reforçar la dimensió democràtica i participativa del projecte europeu des del món local. En aquest sentit, el Govern col·laborarà amb els ajuntaments en l’organització de debats, actes i commemoracions que apropin la Unió Europea a la ciutadania.
Una atenció especial es dedicarà a infants i joves, amb actuacions orientades a promoure el coneixement de les institucions europees, combatre la desinformació i fomentar els valors democràtics. Aquesta línia pot tenir recorregut als centres educatius i equipaments juvenils del Baix Penedès, en coordinació amb els consistoris.
També es desplegaran actuacions conjuntes amb l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, amb l’objectiu de reforçar la implicació del món local en el projecte europeu.
Finalment, el Govern promourà els agermanaments entre municipis de països de la UE per afavorir la cooperació institucional, la comprensió intercultural i l’intercanvi d’experiències.