Des de dilluns 2 de març, el transport públic de les Terres de l'Ebre forma part del sistema tarifari del Camp de Tarragona
En la primera fase s’integren tots els serveis interurbans
El dilluns 2 de març va entrar en funcionament la primera fase de la integració tarifària dels serveis de transport públic de les Terres de l’Ebre dins el Sistema Tarifari Integrat de l’ATM del Camp de Tarragona. Així ho ha explicat el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, després de la reunió del Consell de Mobilitat de les Terres de l’Ebre. “Amb la integració tarifària, tots els municipis de Catalunya ja estan integrats en una ATM i es culmina un llarg procés que es va començar l’any 1997”, ha dit Nadal.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica impulsa aquesta actuació, finançada mitjançant el Fons Climàtic, en el marc de l’estratègia de mobilitat del territori. La finalitat és fomentar una mobilitat més sostenible, incrementar l’ús del transport públic, millorar l’accessibilitat i facilitar la connexió entre modes i territoris. A partir d’ara, les persones usuàries podran viatjar amb un únic títol integrat i beneficiar-se de tarifes més reduïdes i competitives. “Això significa que la gent de les Terres de l'Ebre, aquests 187.000 ciutadans, poden gaudir d'un sistema de mobilitat millor que el que tenien fins ara, perquè poden tenir tots els títols de transport que en aquests moments operen a l'àmbit de l'ATM de Tarragona”, ha afirmat el secretari de Mobilitat i Infraestructures.
Entre el conjunt de títols integrats destaquen:
- La T-16, gratuït per a menors de 16 anys dins la zona de residència.
- La T-Jove, disponible fins als 30 anys i vàlida per viatjar de manerail·limitada per tot l’àmbit integrat.
Primera fase: integració dels serveis interurbans
En aquesta primera fase, els serveis d’autobusos interurbans que operen entre les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona s’unificaran en un mateix sistema tarifari, gestionat per l’ATM del Camp de Tarragona. Aquesta integració permet:
- Viatjar amb un únic títol de transport entre diferents zones tarifàries de tot l’àmbit integrat.
- Fer transbordaments gratuïts dins el temps de validació, afavorint la intermodalitat.
- Reduir el cost del transport amb una estructura tarifària més simple, eficient i econòmica.
Aquest pas representa un avanç significatiu en la cohesió territorial, que permet reforçar la connectivitat entre els principals municipis i nuclis de població.
Segona fase: serveis urbans
En una segona fase, s’incorporaran al sistema tarifari integrat els serveis urbans. Amb aquesta ampliació, la ciutadania podrà fer servir els mateixos títols per combinar recorreguts urbans i interurbans, facilitant els desplaçaments quotidians i simplificant l’ús del transport públic.
Futur pas endavant: integració ferroviària
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i l’ATM del Camp de Tarragona treballen conjuntament amb Renfe per integrar els serveis ferroviaris de les zones ampliades en una fase posterior. Amb aquest objectiu es completarà la integració total del sistema, impulsant una plena intermodalitat entre el bus urbà, el bus interurbà i el tren.
L’ampliació del sistema tarifari integrat contribuirà a:
- Promoure l’ús del transport públic com a alternativa al vehicle privat.
- Facilitar la mobilitat laboral, educativa i d’oci entre territoris veïns.
- Accelerar la transició cap a un model de transport més sostenible, eficient i accessible.
Ampliació dels punts de venda i recàrrega
Per garantir una cobertura territorial adequada i facilitar l’accés als títols integrats, s’habiliten sis nous Centres d’Atenció i Informació (CAI). Des del passat 2 de març, les estacions d’autobús d’Amposta i Tortosa incorporen un CAI, i les oficines d’atenció al ciutadà existents als consells comarcals del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, també ofereixen aquest servei.
Paral·lelament, també s’amplia la xarxa de venda i recàrrega, amb més de cent nous punts repartits per diferents municipis de les Terres de l’Ebre. Aquests se sumen als prop dels 300 existents al Camp de Tarragona, garantint una xarxa propera i accessible per adquirir i renovar qualsevol tipus de transport públic.
La ubicació i els horaris dels CAI, els punts de venda i recàrrega, així com els diferents títols disponibles poden consultar-se a través del web de l’ATM del Camp de Tarragona.
Millora de la mobilitat pública amb el Fons Climàtic
Aquesta actuació s'ha finançat mitjançant el Fons Climàtic de la Generalitat, nodrit amb el 50% dels ingressos obtinguts de l'impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre instal·lacions amb impacte ambiental. Els recursos d'aquest fons es destinen a projectes transformadors que fomenten la transició cap a una economia baixa en carboni i resilient als impactes climàtics, com el foment del transport públic.
Aquest model de finançament circular permet reinvertir directament els recursos obtinguts dels impostos ambientals en projectes que redueixen emissions, milloren la qualitat de vida i fomenten l’equitat territorial.