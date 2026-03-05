Branded
«Emigrar em va obligar a reinventar-me, però ‘Més Feina’ em va donar la confiança»
El programa, cofinançat per la Fundació “la Caixa”, promou la inserció laboral de persones vulnerables
L’Aura Elena Villasmil va arribar a Espanya l’any 2020, en plena pandèmia i amb tanta experiència com incertesa. Tenia 57 anys i en deixava enrere 30 de trajectòria al sector bancari a Veneçuela, el seu país d’origen. «Mai vaig imaginar emigrar, però la vida és així. Vaig haver de deixar enrere moltes coses per cercar una nova oportunitat aquí», explica.
El context no era l’ideal, a les dificultats pròpies de qualsevol procés migratori s’hi sumava la paralització del mercat laboral a conseqüència de la crisi sanitària. «Tot i tenir experiència i formació al meu país, havia de començar de zero. No és senzill, però va ser una etapa d’aprenentatge i creixement. Vaig aprendre a ser pacient, constant i a no rendir-me», recorda.
Després d’uns anys d’adaptació i, reconeix, un període de desmotivació, Villasmil va decidir fer un pas endavant i inscriure’s al programa Més Feina, cofinançat pel Fons Social Europeu i la Fundació «la Caixa». «Em van ajudar a entendre com funciona el mercat laboral aquí a Espanya, a millorar el meu currículum i a preparar-me per a les entrevistes», afirma.
Però el més important per a ella, indica, va ser l’acompanyament per part de les seves orientadores. El programa ofereix itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral i combina orientació, formació i intermediació amb empreses.
Un acompanyament integral amb un pla de treball individualitzat
Tot comença amb una entrevista de diagnòstic en què es valora la trajectòria professional i formativa de la persona, es detecten competències transferibles i s’estableix un perfil d’ocupabilitat. A partir d’aquí es dissenya un pla de treball individualitzat amb objectius concrets i accions adaptades a cada cas.
El procés inclou un balanç vital per recuperar recursos personals i competencials, sessions grupals d’orientació laboral, suport en competències digitals, formacions professionalitzadores amb pràctiques no laborals i una tasca d’intermediació que posa en contacte les persones participants amb el teixit empresarial. «Sobretot guanyen confiança, autoestima i autonomia. Es converteixen en persones empoderades», destaca Mònica Arévalo, una de les tècniques d’orientació de la Fundació Intermedia que ha acompanyat a Villasmil.
En el cas d’Aura Elena, la reorientació va passar pel sector del comerç. «Durant l’entrevista inicial vam detectar que tenia una sensibilitat especial i moltes aptituds de comunicació. A més, és una persona molt dolça», apunta Lídia Morós, l’altra tècnica que va acompanyar a Villasmil durant el procés. Va cursar la formació d’Auxiliar de Comerç i posteriorment va realitzar pràctiques a l’empresa Juguettos.
Superar velles pors i enfrontar-se a nous reptes
Allà, relata, va haver d’afrontar una de les seves grans pors: treballar a caixa, una funció que mai havia exercit durant la seva trajectòria administrativa. «Al principi estava nerviosa, perquè a més els meus primers dies van coincidir amb les festes nadalenques, i la botiga estava més plena de l’habitual. Ara, aquesta barrera ja està superada», assegura.
Va ser gràcies a aquesta actitud que, en finalitzar les pràctiques, l’empresa li va oferir un contracte laboral. Per a Villasmil, el canvi ha estat no només professional sinó també personal. «Sento estabilitat i tranquil·litat. Sobretot orgull de mi mateixa per no haver-me rendit», afirma.
«Si hagués de donar un consell a algú que passa per una situació similar els diria que no perdin l’esperança. El camí pot ser llarg per a uns i curt per a altres, però l’experiència, la responsabilitat i les ganes de treballar tenen molt valor. Amb perseverança i actitud positiva arriben les oportunitats», comenta.
La convocatòria Més Feina, cofinançada pel Fons Social Europeu i la Fundació «la Caixa», impulsa 80 iniciatives d’entitats socials que desenvolupen itineraris d’inserció sociolaboral per a persones en situació de vulnerabilitat. Està dotada amb més de 48 milions d’euros i es desenvolupa durant sis anys, entre 2024 i 2029.
Juntament amb Més Feina, l’entitat impulsa també la convocatòria Més Infància, enfocada en la promoció socioeducativa i l’acompanyament a famílies amb fills d’entre 0 i 18 anys en situació de pobresa o exclusió social; i Més Feina Jove, dirigida a joves de 16 a 29 anys per a reforçar la seva ocupabilitat.