Royal Escola de Formació obre inscripcions a cursos 100% subvencionats amb alta inserció
Places limitades i especialment dirigides a persones en situació d’atur
Royal Escola de Formació ja ha obert les inscripcions als seus cursos 100% subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), una oportunitat adreçada principalment a persones en situació d’atur que volen millorar el seu perfil professional amb una titulació oficial i orientada a les necessitats reals del mercat laboral. Les places són limitades i s’assignen segons els requisits d’accés i els criteris de priorització establerts pel SOC.
La formació està vinculada a certificats oficials i combina continguts teòrics amb una clara orientació pràctica per afavorir la incorporació laboral en el menor temps possible. L’oferta formativa es distribueix en tres grans àrees amb demanda sostinguda de professionals qualificats: esports, hostaleria i serveis. A més, el centre també ofereix formació en competències transversals com l’anglès nivell B1, orientat a la preparació de l’examen oficial de Cambridge English, així com cursos adaptats per a persones amb diversitat funcional, reforçant el seu compromís amb una formació accessible i inclusiva.
Dins l’àmbit esportiu, destaca especialment l’inici dels cursos de socorrisme, una de les formacions amb més demanda, sobretot durant la temporada d’estiu. Aquesta titulació és imprescindible per treballar en piscines, instal·lacions esportives i entorns aquàtics, i representa una via d’accés ràpida a un sector que requereix personal qualificat de manera recurrent.
Royal Escola de Formació compta amb seus a Tarragona, Calafell, El Vendrell, Alcanar i Lleida, i es caracteritza per un model formatiu orientat a resultats i a l’ocupabilitat de l’alumnat. Les persones interessades poden consultar requisits, calendari i disponibilitat de places a royalformacio.com. El procés d’inscripció ja està en marxa i les places s’assignen fins a completar els grups.