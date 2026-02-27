EN COL·LABORACIÓ AMB EL COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL
Quina és la millor escola?
Més de 50 anys respirant internacionalitat i innovació en un entorn privilegiat
El gran dilema de les mares i els pares és poder triar una escola que pugui ajudar a donar el millor futur possible als nostres fills i filles. La millor escola per a una família no és la que apareix com a primera en un ranking, és aquella que desenvolupa un projecte educatiu que encaixa amb la visió familiar del què ha de ser el futur formatiu dels seus fills i filles.
L’equip de professionals del Col·legi Sant Pau Apòstol, com a experts i també com a pares i mares, treballa des d’aquesta premissa per a què sigui així. Les famílies poden copsar què diuen els experts educatius sobre com hauria de ser una escola del segle XXI en les visites personalitzades que s’ofereixen des del centre, mitjançant el web de l’escola. La visita ofereix l’oportunitat de conèixer un projecte fonamentat en fer que els i les alumnes desenvolupin tot el seu potencial des de la creativitat, l’autonomia i el compromís social i personal, i que això els permeti assolir els reptes que es proposin a la vida.
Al Sant Pau aquest horitzó es concreta aplicant els principis educatius de la neurociència a l’aula per a què els i les alumnes aprenguin més i millor, afavorint l’experiència internacional, i acompanyant les seves passes des de l’estimació, fent a l’alumne el veritable protagonista del seu camí; en definitiva, facilitar-li l’accés al millor futur.
Ser del Sant Pau significa aprendre amb una metodologia innovadora i exclusiva a la ciutat (nests©: neurociència a l’aula), ser acollit per una comunitat educativa que l’acompanya i l’impulsa a superar les dificultats partint d’una estreta col·laboració amb les famílies, d’un programa singular a Tarragona de prevenció de l’assetjament –SPAKiVa– procedent de Finlàndia (Universitat de Turku) i d’un entorn únic convertit en un espai més on es respira i aprèn: bosquet integrat a l’escola i als ensenyaments (aules de natura), hort, grangeta i piscina escolar. Tot plegat en una escola global: llar d’infants, educació infantil i primària, ESO i batxillerat.
L’oferta d’aquest centre es completa amb auxiliars de conversa nadius (International Program), experiències que afavoreixen la internacionalitat (Cambridge partnership, intercanvis i estades, Batxillerat Dual Internacional, francès i alemany), i amb immersió en tres idiomes estrangers (anglès, alemany i francès) en més de 44.000 m2 entre instal·lacions i espais naturals i un ampli catàleg de serveis, com el de menjador, amb cuina pròpia, i extraescolars per a facilitar la conciliació familiar.
A les xarxes socials (Instagram, Facebook, X, Youtube), s’hi troba una bona finestra des d’on copsar tot el que fan i tot el que són.
A més, es pot arribar fàcilment des de l’A7 (sortida 1163) i també a través de diverses línies d’autobús municipal (línies 6, 21 i 22). L’escola compta amb tres grups d’I3. Totes les famílies interessades en conèixer el projecte educatiu d’I3 i la llar d’infants poden sol·licitar una visita personalitzada des del web www.colsantpau.com, per correu (colsantpau@colsantpau.com) o per telèfon (977224314).