Dexeus Dona impulsa la reproducció assistida a Tarragona amb un servei que conjuga altes taxes d’èxit amb atenció integral a la dona
Tot i que el 25% de les seves pacients arriben després d’haver realitzat tractaments fallits en altres centres, això no repercuteix en els seus resultats globals
Escollir el centre on dur a terme un tractament de fertilitat és una decisió clau per evitar o reduir el desgast físic, emocional i l’impacte econòmic que moltes vegades comporta. Per això, cada vegada més pacients prioritzen centres que ofereixin experiència acreditada, seguretat clínica i un acompanyament proper durant tot el procés.
Entorn hospitalari i màxima seguretat
A Tarragona, el Servei de Reproducció de Dexeus Dona està ubicat al nou Hospital Viamed, fet que permet a les pacients comptar amb totes les garanties d’un entorn hospitalari i amb accés immediat a serveis especialitzats així com atenció mèdica 24h. Aquesta integració facilita l’atenció en situacions que requereixen més complexitat i aporta tranquil·litat al llarg de tot el tractament, especialment en situacions de risc. També evita desplaçaments.
Referent a Catalunya en salut de la dona
A més, Dexeus Dona és un referent a Catalunya per la seva especialització i pel seu model d’atenció integral a la dona. Un dels seus punts diferencials és el fet de disposar d’un equip multidisciplinari únic que treballa en coordinació, integrat per ginecòlegs experts en reproducció assistida, andròlegs, embriòlegs, genetistes, psicòlegs i especialistes en nutrició. Aquesta estructura permet dissenyar plans personalitzats, fins i tot en casos d’alta complexitat o quan hi ha antecedents de tractaments fallits.
De fet, el 25% de les pacients que inicien un tractament a Dexeus provenen d’altres centres on no han obtingut el resultat esperat. Tanmateix, aquesta circumstància no repercuteix en les taxes globals d’èxit del centre, que es mantenen en nivells elevats.
Tecnologia avançada i serveis digitalitzats
A més, el centre disposa de tecnologia molt avançada. Això permet agilitzar els diagnòstics i garantir el màxim control en cada fase del tractament. A banda, aplica els protocols més exigents tant en la traçabilitat del material biològic com en la selecció de donants de gàmetes. I les pacients poden seguir tot el seu procés de reproducció a través de l’app de Dexeus.
Atenció 360º i acompanyament personalitzat
També ofereix la figura de l’Assessora Fertility, un servei exclusiu i personalitzat, que guia la pacient durant tot el tractament. A més l’equip mèdic té experiència internacional i pot atendre a pacients que parlin diversos idiomes (francès, anglès, alemany, rus i italià).
Amb una atenció propera i un seguiment continuat, Dexeus Dona Tarragona reafirma el seu compromís amb la fertilitat al territori: oferir tractaments d’alta complexitat amb l’excel·lència d’un centre líder i la confiança d’un equip arrelat a la comunitat.