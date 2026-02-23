EN COL·LABORACIÓ AMB THE BRITISH SCHOOL
Open Days 2026: The British School of Costa Daurada presenta el seu projecte educatiu interncional
El centre celebra Jornades de Portes Obertes entre febrer i març
The British School of Costa Daurada celebra les Jornades de Portes Obertes 2026, una oportunitat perquè les famílies del territori coneguin de prop un projecte educatiu internacional complet, des dels primers anys de vida i fins als 18 anys. Les sessions es realitzaran durant el mes de febrer i març, i permetran descobrir el funcionament del centre i el seu model basat en el currículum britànic.
Aquest sistema educatiu, reconegut internacionalment, destaca per la seva exigència acadèmica, el foment de l’autonomia i el desenvolupament del pensament crític, amb una clara orientació cap a l’accés a estudis universitaris tant nacionals com internacionals. L’escola posa especial èmfasi en l’etapa d’Educació Infantil, ja que els primers anys són determinants per al desenvolupament cognitiu i lingüístic. Iniciar l’escolarització en un entorn britànic facilita una adquisició natural de l’anglès i una adaptació fluida a un recorregut educatiu internacional.
Un dels principals diferencials del centre és que és el primer de la Costa Daurada que ofereix el Batxillerat Britànic (Sixth Form), i això permet completar tot l’itinerari acadèmic britànic fins a Year 13 sense sortir del territori. Aquesta etapa prepara els alumnes per al futur mitjançant especialització, maduresa acadèmica i responsabilitat. L’escola compta també amb un aval extern sòlid: la darrera inspecció educativa destaca la qualitat de l’educació, l’entorn segur i el compromís del professorat. Les Portes Obertes permetran visitar les instal·lacions, conèixer l’equip docent i entendre l’atenció personalitzada del centre, i es demana reservar plaça prèviament, ja que són limitades.