EN COL·LABORACIÓ AMB COL·LEGI SANT PAU
Dona-li el millor futur!
Més de 50 anys respirant aprenentatge en un entorn privilegiat
Volem per als nostres fills i filles el millor futur possible i, per aquest motiu, el Col·legi Sant Pau Apòstol treballa per a què sigui així. Per conèixer com ho fan, la propera jornada de portes obertes serà el dissabte 21 de febrer. També es pot demanar una visita personalitzada mitjançant el web de l’escola. La visita ofereix l’oportunitat de conèixer un projecte educatiu adreçat a descobrir els talents de cada infant i a desenvolupar la seva creativitat, la seva autonomia i el compromís amb el seu aprenentatge i millora de la societat. Les famílies podran consultar tot allò que els preocupi en relació al camí que, amb l’escola, faran per assolir la felicitat dels seus fills i filles.
Al Sant Pau aquest horitzó es concreta aplicant la neurociència a l’aula per a què els alumnes aprenguin més i millor, afavorint la internacionalitat per a què siguin autònoms arreu del món, acompanyant les seves passes des de l’estimació, fent a l’alumne el veritable protagonista del seu camí; en definitiva, facilitar-li l’accés al millor futur.
Ser del Sant Pau significa ser acollit per una comunitat educativa que l’acompanya i l’impulsa a superar les dificultats partint d’una estreta col·laboració amb les famílies, d’un programa singular a Tarragona de prevenció de l’assetjament –SPAKiVa– procedent de Finlàndia (Universitat de Turku) i d’un entorn únic convertit en un espai més on es respira i aprèn: bosquet integrat a l’escola i als ensenyaments (aules de natura), hort, grangeta i piscina escolar. Tot plegat en una escola global: llar d’infants, educació infantil i primària, ESO i batxillerat.
L’oferta d’aquest centre es completa amb auxiliars de conversa nadius (International Program), experiències que afavoreixen la internacionalitat (Cambridge partnership, intercanvis i estades, Batxillerat Dual Internacional, francès i alemany), en més de 44.000 m2 entre instal·lacions i espais naturals i un ampli catàleg de serveis, com el de menjador, amb cuina pròpia, i extraescolars.
A les xarxes socials (Instagram, Facebook, X, Youtube), s’hi troba una bona finestra des d’on copsar tot el que fan i tot el que són.
A més, es pot arribar fàcilment des de l’A7 (sortida 1163) i també a través de diverses línies d’autobús municipal (línies 6, 21 i 22). L’escola compta amb tres grups d’I3. Totes les famílies interessades en conèixer el projecte educatiu d’I3 i la llar d’infants cal que reservin a l’agenda, i al web www.colsantpau.com, el proper 21 de febrer. Amb tot, també es poden sol·licitar visites personalitzades des del web www.colsantpau.com, per correu (colsantpau@colsantpau.com) o per telèfon (977224314).