Royal Tarraco: un centre de salut i benestar per a tota la família
El centre ofereix espais renovats, instal·lacions de primer nivell i equip de professionals
A Tarragona, Royal Tarraco s’ha consolidat com un autèntic referent en salut, esport i benestar. I no només per les seves instal·lacions de primer nivell, sinó sobretot per la seva manera d’entendre l’activitat física: com una eina clau per viure millor, amb seguretat i acompanyament professional.
El centre disposa d’espais renovats i complets: sales de càrdio, tonificació i força; box d’entrenament funcional, piscina interior amb sauna i bany de vapor, piscina exterior amb solàrium i dues pistes de pàdel. Tot pensat perquè cada persona, sigui quin sigui el seu nivell, pugui trobar el seu lloc.
A més, Royal Tarraco ofereix més de 200 activitats dirigides setmanals, amb opcions per a tots els gustos: Strong, Zumba, Body Pump, AquaGym, Pilates, Ioga, HIIT, Mobility, Core, Ciclo Watts o entrenaments boutique de Cross Fitness. Sessions que no només aporten varietat i motivació, sinó també un entorn ideal per socialitzar i gaudir mentre s’entrena.
Però el que realment marca la diferència davant d’altres opcions és el valor humà: l’equip de professionals qualificats que acompanya a cada usuari. A Royal Tarraco, l’exercici no és improvisació ni moda. És salut. I per això, comptar amb especialistes formats i acreditats és essencial per adaptar cada entrenament a les necessitats reals de cada persona.
L’activitat física regular ajuda a prevenir malalties cardiovasculars, diabetis o problemes de salut mental, però no sempre és fàcil saber quin exercici fer, amb quina intensitat o amb quina freqüència. Aquí és on els professionals de l’activitat física es converteixen en autèntics promotors de salut.
Royal Tarraco aposta també per programes específics per a adolescents, escoles esportives (natació, judo i Cross Kids) i iniciatives de salut per prevenir i tractar patologies en coordinació amb altres professionals de la salut. I ara és el moment ideal per sumar-s’hi: aquest mes de febrer, aprofita la matrícula gratuïta en totes les quotes i comença a cuidar-te amb nosaltres!
Royal Tarraco: especialistes en tot el que necessites! Més informació a royaltarraco.es