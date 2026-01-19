En col·laboració amb Easiploy
Dos joves catalans ajuden a solucionar la falta de conductors a Tarragona amb la seva startup
En poc temps, ja han ajudat moltes empreses de transport a trobar conductors i personal de tràfic a Catalunya i a la resta del país
La falta de conductors de tràiler i rígid ja és un problema molt seriós per a les empreses de transport de la província de Tarragona. A aquesta situació, que es repeteix per tota Europa, a Tarragona s’hi afegeix el factor del Port, que mou un volum immens de mercaderies, moltes vinculades a la indústria química i petroquímica.
Per fer-se’n una idea, segons l’Autoritat Portuària de Tarragona, el 95% de les mercaderies que surten del Port per via terrestre ho fan en camió. Això augmenta encara més que en altres zones la necessitat urgent de conductors C+E amb ADR, un perfil cada vegada més escàs.
Sobre la falta de conductors, la FEAT (Federació Empresarial d’Autotransport de Tarragona) insisteix que el repte no és només “tapar forats”, sinó assegurar el relleu generacional: l’edat mitjana dels conductors supera els 50 anys, i això redueix cada vegada més la disponibilitat de professionals qualificats.
El Diari Més ja alertava d’aquesta situació el 2024, i el problema no ha fet més que intensificar-se des d’aleshores. S’estan intentant impulsar mesures, però per ara avancen massa lentes o no són prou eficaces: les empreses necessiten conductors ja.
Una petita startup catalana que ajuda a trobar camioners a Tarragona i voltants
Per ajudar les empreses que pateixen la falta de conductors, dos joves catalans emprenedors, Nizar Gaabour i Olga Perxés, van fundar Easiploy, un servei de selecció de personal 100% especialitzat en perfils de transport i logística. En poc temps, l’empresa ja ha ajudat a incorporar conductors de tràiler i rígid, a més d’administratius de tràfic i mossos de magatzem, en empreses de transport de Catalunya i de la resta d’Espanya. Ara, amb el focus posat a Tarragona i la seva àrea d’influència, Easiploy vol ajudar les empreses de la província a trobar bons professionals.
“Avui està molt de moda parlar d’IA i d’automatitzar-ho tot, però en el dia a dia no serveix gaire, perquè la majoria de conductors no ho utilitza per buscar feina. Per això a Easiploy hem fet just el contrari: no som un portal de feina, sinó un servei personalitzat per a cada empresa i cada candidat. Després d’haver-ho provat de moltes maneres, hem vist que les plataformes generalistes (InfoJobs, LinkedIn, Indeed...) no solen funcionar prou bé per a les vacants de conductors i agents de tràfic. Nosaltres apostem pel tracte humà, i cada vegada més camioners ens contacten perquè confien en nosaltres i ens demanen que els ajudem a trobar bones empreses”, explica Nizar Gaabour, cofundador d’Easiploy.
Com funciona el servei d’Easiploy?
Les empreses interessades sol·liciten una reunió a través del web, on expliquen quins perfils necessiten. Després de la reunió, Easiploy fa el treball de camp: busca conductors a la zona, entrevista els interessats i selecciona els que millor encaixen. En pocs dies, l’empresa rep els currículums dels candidats que han passat el filtre i decideix si fer-los una entrevista final.
Tots els perfils que es presenten tenen DNI o NIE, carnets en regla, experiència treballant a Espanya i viuen a prop de la base. En la majoria de casos, presenten els primers candidats en una setmana o menys. Easiploy treballa a èxit: l’empresa només paga si contracta, amb tres mesos de garantia de substitució.
“Trobar conductors no és tan difícil com sembla. El que cal és dedicar-hi molt de temps, explicar bé cada vacant, escoltar-los i no tenir por de dir que no quan es detecten males actituds. Moltes empreses, davant la falta de personal, acaben contractant persones que no encaixen al 100% o que mostren poca professionalitat, i això és un greu error”, afegeix Olga Perxés, CEO de la startup catalana.
Trobar bons conductors és una feina a jornada completa
Encara que des de fora sembli senzill, coordinar les necessitats de les empreses amb les expectatives dels conductors és una tasca molt complexa. L’equip d’Easiploy coincideix que trobar bons candidats requereix dedicació, paciència, coneixement i, sobretot, temps, un recurs que moltes vegades les empreses no tenen.
Al final, no és que no hi hagi personal, el que costa és trobar-lo i fer que encaixi bé amb l’empresa. Aconseguir la persona adequada porta temps. I quan les empreses no disposen d’aquest temps, comptar amb un servei especialitzat pot evitar rotació, incidències i el desgast de “provar sort” una vegada i una altra.