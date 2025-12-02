EN COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE REUS
Biblioteca Pere Anguera, 10 anys fent ciutat
Des de la seva inauguració, ha rebut més de 225.000 visitants i ha gestionat més de 160.000 préstecs
La Biblioteca Pere Anguera celebra el seu desè aniversari consolidada com un espai de cultura, proximitat i memòria per a la ciutat de Reus. Des de la seva inauguració, ha rebut més de 225.000 visitants i ha gestionat més de 160.000 préstecs, i s’ha convertit en un punt de referència per a lectors, estudiants i investigadors.
L’edifici, obra de l’arquitecte Joan Tous, destaca pel contrast entre la seva imatge exterior i la lluminositat i calidesa dels espais interiors. El gran finestral de la primera planta ofereix una visió insòlita de la ciutat, que reforça el vincle amb el nucli històric. Amb una superfície de 1.500 m², la biblioteca acull 52.000 documents, 100 títols de premsa i 180 punts de lectura. Concebuda com a biblioteca de proximitat dins el Mapa de Lectura Pública de Catalunya, compta amb el suport tècnic i logístic de la Biblioteca Central Xavier Amorós, que aporta l’experiència acumulada de més de vint anys de funcionament.
El Fons Pere Anguera
L’historiador Pere Anguera i Nolla (1953-2010) va cedir part del seu fons documental a l’Ajuntament de Reus. Es tracta d’una col·lecció excepcional que conserva materials de gran valor històric, especialment del segle XIX, de l’època contemporània i del carlisme, àmbits d’estudi en què el doctor Anguera va destacar al llarg de la seva trajectòria.
La donació inicial, formada per uns 11.300 documents, s’ha anat ampliant gràcies a les aportacions constants de Mercè Costafreda, vídua de l’historiador. Les primeres caixes van ingressar a l’Arxiu Municipal de Reus, on l’equip de les Biblioteques Municipals —amb la dedicació especial de Marta Mallafrè— en va iniciar el tractament. Posteriorment, el fons es va traslladar a la Biblioteca Pere Anguera, on avui pot ser consultat per investigadors i ciutadans.
Amb els anys, el fons s’ha anat catalogant i enriquint amb noves incorporacions. La darrera ha estat la recopilació de les obres publicades per Anguera, recollides pel Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya. El fons preserva aquesta obra personal i la complementa amb materials de Xavier Amorós, així com amb altres documents que no figuraven en la bibliografia oficial. Per garantir-ne la conservació, un exemplar de cada obra personal queda exclòs de préstec, mentre que la resta es poden consultar a la biblioteca o sol·licitar mitjançant préstec interbibliotecari. Els documents anteriors a 1900, les revistes i aquells considerats sensibles només es poden consultar in situ.
La col·lecció de documents inclou estudis d’història política, social i econòmica, biografies, publicacions periòdiques i literatura grisa, i tot el fons es pot trobar a través del catàleg de les Biblioteques Públiques de Catalunya o bé directament a la Biblioteca Pere Anguera. És un recurs fonamental per aprofundir en la història de Reus, de Catalunya i d’Espanya i, en definitiva, per entendre millor la nostra memòria col·lectiva.
Un equipament essencial per a Reus
La Biblioteca Pere Anguera no és només un espai de consulta i préstec. Cada any s’hi organitzen unes 170 activitats amb la participació de més de 2.500 persones. Destaquen els contes del cicle “La cotorra m’ha dit...”, el programa LECXIT d’acompanyament lector per a infants, les visites didàctiques per a escoles i col·lectius, la ludoteca literària ABC D Jocs, el Punt Jove, els clubs de lectura i la convocatòria anual de FILS: Filosofia Imatges i Lletres, que vincula la biblioteca amb tota la ciutat.
Amb un fons de documents i serveis adaptats a les necessitats actuals —wifi, taules electrificades, ordinadors d’accés lliure—, la Biblioteca Pere Anguera ha demostrat en aquesta dècada que la cultura i la memòria poden conviure amb la proximitat i la innovació. És avui un equipament essencial per a Reus, que mira al futur amb la mateixa vocació de servei públic amb què va néixer.