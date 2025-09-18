Salut femenina
Dexeus Dona, ara també a Tarragona
El grup sanitari especialista en atenció integral de la dona inaugura unes instal·lacions amb tecnologia puntera al nou hospital Viamed
A partir d’aquesta setmana, les dones de la demarcació de Tarragona disposaran d’un nou servei d’atenció sanitària en els àmbits de la ginecologia, l’obstetrícia i la reproducció assistida de la mà del grup Dexeus Dona.
El nou servei estarà ubicat a l’àrea de consultes externes, situada a la planta baixa del nou hospital, comptarà amb un espai de més de 700 m2 i un laboratori propi de Reproducció assistida amb equips d’última generació.
L’objectiu del centre, que ja disposa d’un consultori a Reus, és replicar a Tarragona el model assistencial de Barcelona, de manera que les seves pacients no s’hagin de desplaçar a d’altres localitats per realitzar la revisió ginecològica, fer el seguiment del seu embaràs, dur a terme una intervenció quirúrgica ginecològica urgent o un tractament de reproducció assistida. Entre d’altres, les pacients de Dexeus Dona a Tarragona podran beneficiar-se de diferents serveis especialitzats:
Sistema one-stop clínic: revisió ginecològica i totes les proves en un dia
Es tracta d’un sistema pioner i únic a Catalunya, que permet fer totes les proves diagnòstiques (ecografies ginecològiques i mamaries,, mamografies, densitometria...) el mateix dia de la consulta amb l’especialista. Això és possible gràcies a les instal·lacions de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge (DGI) que inclou el Servei. Aquest sistema també permet que si durant la revisió es detecta qualsevol patologia es pugui completar el diagnòstic al moment.
Diagnòstic infertilitat i laboratoris propis de reproducció
El centre compta amb un equip mèdic especialitzat en el diagnòstic i tractament de problemes d’infertilitat. A més disposa d’un Laboratori propi de Reproducció in situ amb quiròfans per fer puncions ovàriques i criotransferències embrionàries, el que permet dur a terme tots els tractaments de reproducció en el mateix centre. Aquests serveis es duran a terme, a més, en un entorn hospitalari, amb tots els recursos i la seguretat que això implica.
Cirurgies complexes i oncologia
Atenció mèdica especialitzada en cas de problemes ginecològics que revesteixin gravetat i cirurgies d’alta complexitat per tractar patologies com l’endometriosi profunda, patologia mamària amb cirurgia reconstructiva i cirurgia reproductiva (histeroscòpia, quists d’ovari, miomes).
A més, compta amb un equip expert en ginecologia oncològica i comitès multidisciplinaris per avaluar casos complexos. A banda, l’Hospital disposa de serveis de quimioteràpia i radioteràpia que permetran a les pacients fer els tractaments en el mateix centre.
Atenció a l’embaràs i diagnòstic prenatal
El seguiment de l’embaràs serà un altre dels serveis especialitzats que oferirà Dexeus Dona a l’Hospital Viamed Tarragona. Les pacients podran realitzar totes les visites mèdiques i proves diagnòstiques, així com ecografies 4D/5D. Aquest servei comptarà amb una Unitat de Medicina Fetal especialitzada en diagnòstic prenatal i especialistes en embarassos d’alt risc de primer nivell.
Amb l’obertura d’aquest nou Servei, Dexeus Dona amplia la seva presència a l’àrea de Tarragona i reforça el seu compromís d’apropar la medicina d’excel·lència en salut femenina a totes les dones de Catalunya.