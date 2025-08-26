Energia
El parc eòlic Les Colladetes es transforma: menys aerogeneradors i més participació ciutadana des d’El Perelló
El parc eòlic inicia la seva repotenciació amb 6 turbines en lloc de 54 i obre la inversió prioritària als veïns del municipi i de la comarca
El parc eòlic Les Colladetes, un dels projectes pioners en energies renovables a Catalunya, inicia el seu procés de repotenciació amb una aposta clara per un model de participació ciutadana estructurat i una reducció significativa del seu impacte territorial.
El projecte està liderat per l’empresa Enervent i obre la inversió a través de Fundeen, la primera plataforma autoritzada a Espanya per finançar projectes renovables amb participació ciutadana. A més, compta amb una subvenció de 9,9 M€ procedent dels Fons Next Generation EU, canalitzada a través de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE).
Aquest nou enfocament respon a la voluntat de maximitzar l’impacte positiu del projecte al territori, tant a nivell social com ambiental. Per aconseguir-ho, la campanya de finançament s’articula en diferents fases, donant prioritat d’accés a la inversió a la ciutadania local i, amb això, als beneficis econòmics generats.
Repotenciació: de 54 a 6 aerogeneradors, menys impacte, mateixa potència
L’actuació contempla el desmantellament dels 54 aerogeneradors originals, instal·lats fa més de dues dècades, i la seva substitució per només 6 aerogeneradors de darrera generació, amb una potència total de 36,6 MW. Aquest canvi reduirà de manera molt significativa l’ocupació del sòl, l’impacte visual i acústic sobre l’entorn, mantenint la mateixa capacitat de generació d’energia renovable.
Segons les estimacions del projecte, l’energia produïda evitarà cada any l’emissió de més de 12.700 tones de CO₂ i serà suficient per abastir més de 33.000 llars.
Participació ciutadana per trams: com funciona l’accés a la inversió local
Un dels eixos clau del projecte és el seu model de coinversió ciutadana, estructurat en fases per garantir que els beneficis econòmics comencin pel territori més proper. En primer lloc, podran invertir els veïns d’El Perelló, després els de les Terres de l’Ebre i els municipis situats a menys de 25 km, i finalment la resta de la província de Tarragona.
Aquest model busca que la ciutadania no només convisqui amb les renovables, sinó que participi activament en el seu desenvolupament. L’objectiu és facilitar que els veïns i veïnes del territori tinguin una prioritat real en la coinversió i el retorn econòmic del projecte, que preveu una rendibilitat anual estimada del 9,25 % i una inversió mínima de 1.000 €.
Aquesta inversió ciutadana complementa el préstec principal de 49 milions d’euros que es fa servir per a la construcció del projecte. Es tracta d’un préstec subordinat, el qual implica que es cobra després del préstec principal i, per tant, ofereix una rendibilitat superior. Pel que fa a la xifra de finançament, l’objectiu és aconseguir un màxim de 3.710.250 €, essent 1.000.000 € la quantitat mínima perquè la campanya sigui considerada exitosa.
Model de transició energètica local i replicable
Les Colladetes es posiciona com un projecte referent en transició energètica local, que integra sostenibilitat, respecte pel territori i retorn social mitjançant la participació ciutadana i la innovació tecnològica.
La finançament ciutadà del projecte s’obrirà el 5 d’agost, a través d’un model alineat amb les millors pràctiques europees, que impulsa l’acceptació social i el desenvolupament econòmic local.
Sobre Fundeen
Fundeen és una de les primeres plataformes europees de finançament participatiu, distingida amb el segell BCorp, atorgat a empreses amb impacte positiu en la societat. Actualment compta amb més de 17.000 usuaris registrats i ja ha finançat més de 30 projectes sostenibles per un valor superior a 20 milions d’euros, evitant l’emissió de més de 500 milions de tones de CO₂ a l’atmosfera.
Sobre Enervent
El projecte està promogut per la societat ENERVENT S.A., empresa referent del sector eòlic a Catalunya amb més de 30 anys d’experiència, propietat de tres socis catalans.