Fundeen ofereix l’oportunitat als veïns del Baix Camp d’invertir en el projecte eòlic Tarco, promogut per Tesera Energía.

- La nova instal·lació tindrà una potència de 4,90 MWp i una producció anual de 15.825 MWh.

- Els veïns i les veïnes de la zona podran adquirir, amb caràcter preferent, participacions del projecte i obtenir així un rendiment econòmic gràcies a la seva aposta per les energies renovables.

La plataforma de finançament participatiu Fundeen ofereix a tota la comarca del Baix Camp la possibilitat d’invertir en aquest nou projecte energètic i obtenir un retorn econòmic fruit del compromís amb la sostenibilitat.

Es tracta del projecte «Tarco», amb número d’expedient FUE-2025-04336777, promogut per TESERA ENERGÍA 2, S.L.U., que preveu la creació d’una instal·lació eòlica amb una producció anual de 15.825 MWh.

Els veïns i veïnes de la zona gaudiran de prioritat per participar-hi, d’acord amb el que estableix l’article 9 bis del Decret llei 24/2021 d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades de la Generalitat de Catalunya. Així, els inversors del territori amb 29 municipis elegibles i una població adulta potencial de 199.276 persones podran participar de manera prioritària en aquest projecte, que representa una inversió total de 5.442.539 €.

Un estudi previ per analitzar la capacitat d’inversió local

Fundeen ha dut a terme un estudi per avaluar la capacitat d’inversió local amb l’objectiu de dimensionar adequadament l’oferta de finançament que Tesera Energía vol posar a disposició dels municipis, en compliment del Decret llei 24/2021 de foment de les renovables distribuïdes i participades a Catalunya.

Una aposta per la transició energètica i el desenvolupament territorial

Les persones interessades poden invertir a través de la mateixa plataforma de Fundeen, entitat autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i adherida als Principis d’Inversió Responsable de l’ONU. Un dels pilars fonamentals de Fundeen és facilitar la transició cap a un model energètic més sostenible, alhora que es promou el desenvolupament socioeconòmic de la regió mitjançant la formació i la creació d’ocupació local.

Reducció de l’impacte ambiental al municipi

El projecte, amb una potència de 4,90 MWp i una producció de 15.825 MWh anuals, permetrà evitar l’emissió de 4.429 tones de CO₂ cada any. Els veïns i veïnes podran finançar fins a un 20 % del parc és a dir, 1.088.508 € mitjançant un préstec subordinat amb una durada màxima de 10 anys. Les aportacions van des d’un mínim de 500 € fins a un màxim de 108.851 € per inversor, amb un tipus d’interès estimat en Euríbor 6 mesos + 5,00 % – 6,00 %. L’oferta romandrà oberta fins a obtenir l’autorització administrativa prèvia o aconseguir el 20 % del finançament local.

Presentació informativa oberta al públic

Amb l'objectiu que totes les persones i institucions locals puguin conèixer totes les dades de primera mà, s'han organitzat dues presentacions obertes a tot el públic que tindran lloc a:

Montbrió del Camp: Ajuntament de Montbrió del Camp, situat a la Plaça de la Vila, 1, el 17 de juliol a les 19:00 h

Riudecanyes: Bar La Societat, situat al Carrer del Dilluns, 55, el 17 de juliol a les 20:15 h

Més informació i contacte