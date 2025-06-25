“Conocí Kit Digital y me di cuenta de todo lo que es necesaria la tecnología”

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

A lo largo de más de un siglo y medio de historia, la trayectoria de Bodega Hijos de Pablo Esparza, Grupo Basarana Las Cadenas, ha experimentado evolución en dos aspectos fundamentales: “En los valores quizás de calidad, de trabajo duro y honestidad, así como en la tecnología que rodea esos valores y que te permite seguir ofreciéndolos a nuestros clientes”, afirma Pablo Esparza, dueño de esta centenaria bodega navarra.

En este sentido, Esparza, considera, que dada la velocidad a la que se mueve la tecnología hoy en día, “tienes que estar muy atento a ir evolucionando a la par que ella en tu negocio”.

“Yo conocí Kit Digital a través de internet y me di cuenta de todo lo que es necesaria la tecnología en procesos como puede ser el ERP, la comunicación con tus clientes, la tienda online, etc. Porque lógicamente los tiempos van cambiando y uno se tiene que adaptar a ellos. De este modo, nosotros siempre estamos en un proceso de digitalización continua”, explica Esparza.

El Gobierno de España aún tiene abiertas varias convocatorias de ayudas a digitalización de pymes del programa Kit Digital. Continúa también abierta, solo hasta el 30 de junio, la convocatoria dirigida a empresas de entre 50 y menos de 250 empleados con cuantías de ayudas de 25.000 y 29.000 euros en función del tamaño de la pyme. Continúa activa también la convocatoria dirigida a comunidades de bienes, sociedades civiles y explotaciones agrarias de titularidad compartida. Esta última hasta el 31 de octubre de 2025. Aún sigue abierta también la convocatoria dirigida al segmento III (empresas de entre 0 y menos de 3 empleados) cuya cuantía de la ayuda es de 3.000 euros, aunque ya se encuentra en su fase final de presupuesto.

El programa Kit Digital está gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. El programa, financiado por la Unión Europea a través de los fondos europeos NextGenerationEU, tiene como objetivo digitalizar a pymes y autónomos con menos de 250 empleados de todos los sectores productivos en el territorio nacional con un presupuesto de 3.067 millones de euros.

Actualmente, se han concedido más de 745.000 ayudas de Kit Digital en todo el territorio, lo que equivale a más de 3.000 millones de euros llegando a todas las provincias de España y el 90% de los municipios.

Para Esparza, el proceso de cambio es “irreversible”, y agradece haber estado acompañado durante el mismo por el programa de Red.es. “Las empresas tenemos que estar renovándonos constantemente, ya sea desde la labor de I+D+i, desde la relación con el cliente o desde el impulso a una mayor productividad”, explica, detallando que algunos de los proyectos que han desarrollado con Kit Digital, son la modernización del ERP, la creación de la tienda online y actividades de posicionamiento SEO.

Facilidad para los beneficiarios

Para solicitar las ayudas, lo primero que el empresario debe hacer es registrarse en la plataforma www.acelerapyme.es y completar un test de autodiagnóstico, que mide el grado de madurez digital de la empresa. Una vez hecho el registro, el siguiente paso es solicitar el bono digital en la sede electrónica de Red.es.

Bajo el lema cero papeles y con el uso de herramientas de robotización, la ayuda se puede solicitar sin necesidad de aportar documentación. Simplemente se requiere rellenar un formulario. Se han realizado más de 12 millones de comprobaciones automáticas en la gestión de la tramitación de solicitudes del programa. Esto permite una agilidad sin precedentes, ya que, si la solicitud es correcta, la ayuda se concede en tan solo 15 días.

Una vez concedida la ayuda, las empresas beneficiarias de Kit Digital pueden acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales que se pueden consultar en la web de Acelera Pyme www.acelerapyme.es.

Los agentes digitalizadores son los encargados de implementar las soluciones digitales en las empresas beneficiarias y los responsables de justificar correctamente la implantación.

En estos momentos, hay más de 10.900 agentes adheridos en toda España, de los que el 98% son pequeñas empresas TIC. Con ello, se ha querido dar un papel protagonista a las pymes TIC para lograr que la digitalización mejore la productividad tanto de empresas beneficiarias, como de agentes digitalizadores. De hecho, más del 80% de los agentes digitalizadores adheridos han firmado algún acuerdo.

“Recomiendo Kit Digital a cualquier empresa que quiera mantenerse en el sector en el que esté trabajando”, asegura el dueño de la Bodega Hijos de Pablo Esparza, que considera que un negocio no digitalizado, conducirá al empresario a un gran problema a medio y largo plazo.

Para más información del programa se puede consultar la web www.acelerapyme.es o llamar al teléfono 900 909 001 si eres pyme o en el 900 906 677 si eres agente digitalizador.