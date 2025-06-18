Contingut Patrocinat
La Fundació Miró celebra 50 anys amb les portes obertes al futur
La primera proposta de la programació especial del 50è aniversari és l’exposició “La poesia tot just ha començat. 50 anys de la Miró”, que es pot veure fins al 6 d’abril de 2026
La Fundació Miró ha iniciat aquest mes de juny, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, així com d'altres institucions, els actes de celebració del seu 50è aniversari amb la mirada posada en un futur on aquesta institució continuï sent un referent local, nacional i internacional de l’art contemporani.
Va ser el 10 de juny de 1975 quan la Fundació va obrir les portes al públic a Montjuïc, en un icònic edifici dissenyat per l’arquitecte Josep Lluís Sert.
El tret de sortida de l’aniversari va ser el passat 11 de juny, amb la inauguració de l’exposició sobre la Fundació “La poesia tot just ha començat. 50 anys de la Miró”, que mostra tant el passat com la vigència de la institució cultural i que es podrà visitar fins al 6 d’abril de l’any que ve. L’exposició es desplega en set àmbits diferents on el visitant pot conèixer la gènesi de la Fundació, així com els seus primers anys i el present, i es clou amb propostes artístiques creades per quatre artistes locals a partir del fons d’arxiu del museu.
La mostra evoca en el seu títol un vers de Joan Maragall, un poeta admirat pel pintor. El mateix Miró també va escriure poesia i en el seu anhel “d’assassinar la pintura” aplicava la lírica a les teles. “Intento aplicar colors com paraules que formen poemes, com notes que formen música", va deixar dit.
Una efemèride “Per a la gent del demà”
Sota el lema Per a la gent del demà, el 50 aniversari de la Miró se celebrarà al llarg d’un any, amb la participació de la ciutadania -que ja va poder fer un primer tastet el passat diumenge amb una jornada de portes obertes- i dels diversos agents culturals. Tindrà moments significats que permetran posar en relleu el paper de la Fundació com un centre viu dedicat a l’art contemporani, ple de sinergies amb el seu entorn, però també amb el passat, el present i el futur.
A la tardor, la Fundació presentarà l’exposició “Miró i els Estats Units”, un diàleg intergeneracional entre Joan Miró i artistes estatunidencs com Louise Bourgeois, Helen Frankenthaler, Jackson Pollock i Mark Rothko, que aprofundirà en la seva relació amb aquest país, clau per a la projecció internacional i l’evolució artística de l’artista. L’exposició reuneix una selecció extraordinària de pintures, escultures, gravats i material d’arxiu procedents de col·leccions americanes i europees, i s’acompanya d’una publicació de gran format amb noves aportacions de reconeguts estudiosos.
A més, al març de 2026 la Fundació Joan Miró també presentarà una nova ordenació de la seva Col·lecció, la qual farà que el visitant pugui acostar-se a l’obra de Joan Miró des d’una perspectiva diferent. Aquesta presentació, que continuarà ocupant els espais expositius dissenyats per Josep Lluís Sert, no es conformarà a partir de criteris formals o historicistes, sinó d’acord amb els processos de treball de l’artista.
Finalment, amb motiu del seu mig segle de vida, la Fundació reobrirà el proper març el Jardí dels Xiprers, un espai que fins ara no era accessible al públic. Es recuperarà la disposició original del jardí, que s’integrarà en el recorregut expositiu de la Col·lecció, d’acord amb la concepció de Miró i Sert en el projecte original de la Fundació.