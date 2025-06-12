“Kit Consulting actuó como una brújula. Nos ayudó a entender nuestras fortalezas y debilidades desde una perspectiva digital”

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

En el corazón de Galicia, concretamente en Vilalba (Lugo), se encuentra Academia Newton Formación, un centro de formación profesional que ha sabido reinventarse con los años. Fundado con la vocación de ser un espacio de apoyo escolar y universitario, hoy se ha convertido en un referente educativo que no solo forma, sino que innova. Su último paso estratégico: acogerse a Kit Consulting, el programa del Gobierno de España, gestionado por Red.es, para avanzar en su digitalización de forma estructurada y eficaz.

“Somos una empresa que nació con espíritu de mejora constante. Nos hemos transformado desde nuestros inicios, y la digitalización forma parte natural de esa evolución”, afirma José Ángel Fraga, director de la academia. Y es que en un entorno donde los cambios tecnológicos marcan el ritmo, Newton Formación ha comprendido que mantenerse estático no es una opción.

Un camino que comenzó con Kit Digital

La digitalización no llegó de golpe. Como muchas otras pymes, Newton Formación comenzó su proceso de transformación a través del Kit Digital, el primer programa nacional que ofrecía ayudas para fortalecer la presencia digital de pequeñas empresas y autónomos. “Con Kit Digital dimos los primeros pasos. Construimos nuestra identidad online y empezamos a digitalizar algunos procesos básicos. Pero sabíamos que eso era solo el principio”, explica Fraga. Como Newton Formación hay otras muchas empresas que se han acogido a las dos ayudas. De hecho, a día de hoy, el 82% de las empresas que son beneficiarios de Kit Consulting lo son también con Kit Digital, lo que demuestra la confianza en la gestión de Red.es.

Gracias a esa experiencia previa, la empresa fue ganando confianza y conocimiento. “Una vez que ves el potencial que tiene la tecnología para mejorar tu negocio, no hay vuelta atrás. Por eso, cuando conocimos Kit Consulting a través de publicidad de asesores digitalizadores, no lo dudamos. Era el siguiente paso lógico”.

De lo táctico a lo estratégico: entra Kit Consulting

Kit Consulting propone un enfoque integral y estratégico, con servicios de asesoramiento profesional, personalizado y especializado para la pyme en distintas áreas clave: inteligencia artificial, ventas digitales, análisis de datos, procesos de negocio, ciberseguridad, etc.

En el caso de Newton Formación, el servicio elegido fue el de asesoramiento 360 en transformación digital y procesos de negocio, una combinación pensada para reorganizar su estructura interna y adaptar su modelo formativo a los retos actuales. “Queríamos ir más allá de tener una web bonita o una red social activa. Necesitábamos revisar cómo trabajamos, cómo nos comunicamos con el alumnado y cómo podemos ganar eficiencia sin perder calidad”, señala Fraga.

Durante las sesiones de asesoramiento, el papel del asesor digital fue clave. “Actuó como una brújula. Nos ayudó a entender nuestras fortalezas y debilidades desde una perspectiva digital. No se trató de aplicar soluciones genéricas, sino de diseñar una hoja de ruta personalizada, realista y con sentido para nuestra empresa”, destaca el director de Newton Formación.

“La transformación digital no es solo tecnología. Es un cambio cultural, una forma diferente de trabajar, de colaborar y de pensar en el futuro”

Una transformación con impacto en el día a día

El proceso no ha sido solo teórico. A raíz del asesoramiento, Newton Formación está implantando una nueva herramienta digital de gestión comercial y productiva, que permitirá automatizar tareas, reducir errores, mejorar la trazabilidad de los procesos formativos y reforzar la experiencia del alumno.

“Estamos en la recta final de la implementación, ajustando detalles. Pero ya notamos una gran diferencia en cómo abordamos la gestión diaria”, comenta Fraga. “Desde la captación de nuevos alumnos hasta la planificación de cursos o el seguimiento académico, todo va a estar más alineado, más centralizado y mejor medido. Y eso redunda en una mayor calidad del servicio que ofrecemos”.

Esta herramienta no solo mejorará la productividad del equipo interno, sino que también facilitará la toma de decisiones basada en datos y permitirá escalar el negocio sin perder el control operativo. “La transformación digital no es solo tecnología. Es un cambio cultural, una forma diferente de trabajar, de colaborar y de pensar en el futuro”, añade.

Un programa pensado para facilitar el acceso

Uno de los aspectos que más ha valorado Newton Formación es lo ágil y accesible que resulta el proceso de solicitud del bono de Kit Consulting. “Nos sorprendió gratamente lo sencillo que fue. La filosofía de ‘cero papeles’ es real. Todo el trámite se puede hacer online, con tiempos razonables y sin una burocracia asfixiante”, explica Fraga.

Este enfoque ha sido posible gracias a que Kit Consulting cuenta con un sistema de gestión automatizado, apoyado por tecnologías de inteligencia artificial y robotización. Esto permite reducir los plazos de concesión, mejorar la revisión de justificaciones y facilitar que las pymes puedan centrarse en lo importante: mejorar su negocio.

La ayuda económica que ofrece el programa es significativa: hasta 24.000 euros en asesoramiento digital especializado, en función del tamaño de la empresa. En el caso de Newton Formación, como pyme de menos de 50 empleados, accedieron a un bono de 12.000 euros, que pudieron destinar al servicio más adaptado a sus necesidades.

Además de la agilidad en la tramitación, con Kit Consulting, Red.es ha seguido innovado y ha puesto en marcha, por primera vez, una plataforma de inteligencia artificial que servirá de apoyo y soporte en el proceso de verificación de las justificaciones y que permite reducir un 80% los tiempos de la revisión pasando de tardar 5 horas a 90 minutos.

Continuar con la digitalización

Lejos de ver este proceso como algo puntual, en Academia Newton Formación lo consideran una etapa fundacional. “Esto no acaba aquí. Hemos sentado las bases para seguir digitalizando nuestra empresa en fases futuras. Lo importante es que ahora tenemos una visión clara, un rumbo definido y una cultura más abierta al cambio”, afirma el director.

Aunque la academia ya contemplaba algunas mejoras antes de conocer el programa, la ayuda de Kit Consulting fue determinante para acelerar la toma de decisiones. “Es como si tuvieras la idea, pero no las herramientas ni los recursos para ejecutarla. Este programa te da ambos. Y eso marca la diferencia”, añade.

Y aunque aún están en plena fase de implementación, Fraga asegura que los efectos ya se dejan sentir. “Tenemos más orden, más foco, más capacidad de análisis. Es como pasar de pilotar un barco a remo a manejar un velero bien equipado”, resume entre risas.

Una recomendación para otras empresas

Con la experiencia aún reciente, Fraga se muestra convencido de que otras pymes, especialmente del sector educativo, deberían considerar esta oportunidad. “No se trata solo de subirse al carro de la digitalización porque es lo que toca. Se trata de usar la tecnología para hacer mejor tu trabajo, para liberar tiempo, reducir errores y conectar mejor con tu cliente”, explica.

Su consejo es claro: “Antes de empezar, dedica tiempo a definir tus metas. ¿Qué quieres mejorar? ¿Cómo vas a medirlo? Y, sobre todo, involucra a tu equipo desde el primer día. Que sientan que esto no es un capricho de dirección, sino una mejora para todos. Sin ese compromiso, la transformación se queda a medias”.

Sobre Kit Consulting

Kit Consulting es un programa de ayudas del Gobierno de España, gestionado por Red.es, para la contratación de servicios de asesoramiento digital especializado y personalizado para pymes de entre 10 y menos de 250 empleados. Cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros y está financiado por la Unión Europea a través de los fondos europeos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Kit Consulting además, cuenta con la Cámara de España como entidad colaboradora.

El plazo de solicitud ya está cerrado, finalizó el pasado 31 de marzo, pero ha tenido muy buena acogida. Hasta la fecha se han concedido más de 17.400 ayudas de este programa lo que equivale a más de 243 millones de euros.

Si quiere obtener más información puede consultar la página www.acelerapyme.es, en los teléfonos 900 223 322 (Si eres pyme solicitante), 900 903 595 (Si eres Asesor Digital) o en el formulario habilitado aquí.