La Generalitat aposta per la competitivitat del comerç amb una injecció econòmica de 9,1 M€
Més de vuitanta projectes de la demarcació de Tarragona van rebre ajuts el 2024, sobretot per a l’obertura, reforma o millora d’establiments
Nova empenta econòmica per al comerç, l’artesania i la moda. El Departament d’Empresa i Treball ha anunciat una nova línia d’ajuts dotada amb 9,1 milions d’euros per a l’any 2025. Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pla de Competitivitat, Creixement i Innovació 2024-2028, una iniciativa estratègica que busca enfortir el comerç, l’artesania i la moda de Catalunya. El Govern de la Generalitat va mobilitzar l’any passat més de mig milió d’euros en un total de 82 projectes comercials de les comarques de Tarragona, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).
Per programes, la línia amb més impacte va ser la destinada a l'obertura, reforma i millora d’establiments comercials, incloses les parades de mercats municipals, amb prop d’una cinquantena de projectes beneficiaris. A més, es van destinar 196.448 euros a 17 iniciatives vinculades al programa de suport a la xarxa associativa del comerç, l’artesania i la moda.
Pel que fa al pla de subvencions d’enguany, i com a principals novetats, destaca un nou programa de suport a la digitalització de les empreses, una línia específica per a l’obertura de nous establiments comercials i un programa d’ajuts per a municipis petits.
Transformació digital
Aquest nou programa dona suport a la incorporació de tecnologies digitals en establiments comercials i parades de mercat. Inclou actuacions com la creació de webs, l’ús de sistemes de gestió (ERP, CRM), la digitalització del punt de venda i projectes d’estratègia omnicanal.
Suport als mercats municipals
El pla preveu donar suport a les millores en la gestió, dinamització i infraestructures dels mercats sedentaris i no sedentaris. Es contemplen accions de promoció, serveis digitals, formació per a venedors i inversions en accessibilitat, sostenibilitat i eficiència.
Suport als municipis petits
Amb l’objectiu d’enfortir el comerç dels municipis més petits i dinamitzar les zones rurals, el pla inclou un programa específic adreçat a municipis de menys de 10.000 habitants. Les subvencions poden arribar als 20.000 euros per finançar obertures de nous establiments, accions de promoció comercial o de suport al teixit associatiu. També s’hi inclou el foment de l’artesania local, la formació i la sostenibilitat.
Per a més informació sobre els ajuts i la tramitació:
Full de ruta del comerç, l’artesania i la moda
El pla posa el focus en la innovació, la digitalització, la sostenibilitat, la formació i l’equilibri territorial, reforçant la competitivitat de les empreses comercials, artesanes i de moda.
En l’àmbit del comerç, la Generalitat vol actualitzar la normativa per garantir la igualtat de condicions entre operadors i adaptar-la als nous hàbits de consum. A més, es posaran en marxa programes de formació per assegurar el relleu generacional i captar talent en els perfils més sol·licitats. També es preveuen instruments de finançament per enfortir la competitivitat empresarial, promoure nous models de negoci i integrar el comerç en la planificació urbana. Alhora, es vol impulsar la digitalització i dinamitzar l’activitat econòmica local.
Pel que fa a l’artesania, es treballarà per prestigiar el sector, fomentar-ne la professionalització i afavorir-ne la projecció internacional. Es prioritzaran accions de formació, sostenibilitat i connexió amb altres sectors productius i creatius, així com la participació en esdeveniments internacionals de referència.
En moda, el pla posa el focus en consolidar el 080 Barcelona Fashion com a pol internacional del sector i reforçar la col·laboració entre empreses i institucions. També es volen accelerar projectes innovadors, potenciar la fabricació tèxtil a Catalunya i promoure oficis vinculats a la sostenibilitat i l’economia circular, entre d’altres.
|Programa
|👥 Beneficiaris
|💶 Ajut màxim
|🏛️ Entitats representatives del comerç
|Entitats multisectorials
|40.000 €
|🤝 Xarxa associativa de comerç, artesania i moda
|Entitats territorials i gremis
|12.000 – 26.000 €
|🛒 Competitivitat dels mercats municipals
|Ens locals i associacions
|20.000 – 10.000 €
|🏬 Obertura i reforma d’establiments
|Comerciants / paradistes
|5.000 €
|💻 Transformació digital
|Empreses i autònoms
|5.000 €
|🏘️ Suport a municipis petits
|Ajuntaments / ens municipals
|20.000 €
|🎨 Creixement de l’empresa artesana
|Empreses i artesans
|2.500 €
|🧵 Suport municipal a l’activitat artesanal
|Ens locals i mancomunitats
|6.000 €