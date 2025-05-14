Patrocinat
“La teva salut és al Mediterrani”: GALP Costa Daurada reivindica el valor de peix de llotja com a font de salut
Quan comprem peix fresc a la llotja de Cambrils o degustem una caldereta a peu de port a Torredembarra no només estem gaudint d’un producte exquisit, sinó que estem fent un gest de salut, sostenibilitat i compromís amb la nostra costa. Això és el que reivindica la campanya “La teva salut és al Mediterrani”, impulsada pel Grup d’Acció Local Pesquer Costa Daurada conjuntament amb els de la resta de Catalunya. A més, aquest 2025, Catalunya ha estat reconeguda com a Regió Mundial de la Gastronomia, una distinció que posa en valor el ric patrimoni alimentari, cultural i productiu del país. Amb aquesta efemèride com a punt de partida, el mes de maig esdevé una oportunitat per tornar la mirada cap al mar i al peix com a producte estrella de la dieta mediterrània. Davant d’aquest context, el GALP Costa Daurada fa una crida a recuperar el vincle amb el mar a través del consum conscient i saludable de peix de proximitat.
Ports amb història i futur
La Costa Daurada compta amb una activitat pesquera activa i diversa, repartida entre ports com, Cambrils, Tarragona, Torredembarra i Calafell, cadascun amb les seves particularitats i especialitats. A Cambrils, per exemple, el port conserva un encant tradicional, on les barques tornen cada dia amb lluç, molls, pop o gamba blanca. Tarragona, amb el seu port comercial i pesquer, combina la modernitat amb la història d’una ciutat que va néixer mirant el mar.
Torredembarra destaca pel seu caràcter familiar i artesanal, mentre que a Calafell la pesca conviu amb una gran activitat turística, fet que potencia el consum directe de producte fresc als restaurants locals. Aquestes comunitats marineres han sabut mantenir viu el seu ofici en un context canviant, apostant per una pesca sostenible, per la formació dels joves pescadors i per la transmissió dels valors associats a la vida al mar.
El peix de proximitat, una font de salut
Els beneficis del peix per a la salut són molt diversos. Rics en proteïnes d’alta qualitat, àcids grassos omega-3, vitamines i minerals, els peixos contribueixen a una dieta equilibrada i a la prevenció de malalties cardiovasculars, entre d’altres. Però no tots els peixos són iguals, aquells que es pesquen prop de casa i es consumeixen frescos mantenen molt millor les seves propietats nutricionals.
El GALP Costa Daurada posa l’accent en la importància de consumir espècies locals i de temporada, com el lluç, la gamba blanca, la sardina o el seitó, per afavorir la diversitat en l’alimentació i la sostenibilitat dels caladors. A més, anima a evitar el peix processat o ultracongelat, sovint transportat durant milers de quilòmetres, amb un cost ambiental i una pèrdua de qualitat evidents.
Aquest 2025, amb Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia, el mar tindrà un paper protagonista, i el mes de maig estarà especialment dedicat al peix i el marisc. Per això serà una oportunitat única per apropar-se a les llotges, conèixer les espècies de la zona i gaudir de les accions divulgatives com les que impulsarà GALP Costa Daurada.
Coneixement, divulgació i futur
La campanya “La teva salut és al Mediterrani” vol fer arribar aquest missatge tant a les famílies com al jovent, a partir de materials i vídeos divulgatius amb experts en la salut com la doctora de medicina interna María Cruz Almendros Rivas, el prescriptor Pau Joanmiquel o la cuinera Ada Parellada, que es poden trobar al lloc web i perfil d’Instagram del GALP. Es tracta de promoure una nova cultura del peix, que posi en valor l’origen del producte, la feina que hi ha al darrere i els beneficis que aporta a la salut i al planeta.
A més, el GALP Costa Daurada col·labora amb projectes locals per fomentar la innovació, la formació i la diversificació econòmica al sector pesquer, contribuint a garantir un futur digne per als qui viuen del mar i perquè el consum de peix fresc continuï sent una opció possible i accessible.
Un gest diari que suma
Consumir peix de la Costa Daurada no és només una elecció gastronòmica, sinó una manera de protegir el mar, cuidar la salut i mantenir viu un ofici que forma part de la nostra identitat. A través de petites accions com anar al mercat, triar peix de llotja o tastar una recepta marinera local, estem reforçant el vincle amb el territori i contribuint a una economia més humana i resilient.
I recorda, la teva salut és al Mediterrani.