Fundeen ofrece la oportunidad a los vecinos de Conca de Barberà de invertir en el parque solar "Les Forques II" promovido por Naturgy

La plataforma de financiamiento participativo Fundeen ofrece a los vecinos de toda la comarca de Conca de Barberá y los municipios de Ciutadilla, Guimerà y Vallbona de les Monges (todos pertenecientes a la comarca de Urgell) por su condición de limítrofe, la posibilidad de adquirir participaciones en este nuevo proyecto de energía renovable ubicado en Passanant i Belltall, obteniendo así un rendimiento económico resultante de la apuesta por la sostenibilidad.

Concretamente se trata de “Les Forques II", con número de expediente FUE-2024-04160461, proyecto del promotor NATURGY RENOVABLES, S.L.U., que consiste en la creación de una instalación solar de 10,214 MWp.

Los vecinos de la zona tendrán la oportunidad de adquirir de manera prioritaria participaciones en el proyecto, tal como establece el art. 9 bis del Decreto-ley 24/2021 de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas de la Generalitat de Catalunya. Así, los inversores de esta comarca conformada por 25 municipios en la que habitan cerca de 17.204 personas que superan la mayoría de edad, podrán participar prioritariamente en este proyecto que supone una inversión total de 6.082.147 €.

Un estudio previo para analizar la capacidad de inversión local

Fundeen ha sido la encargada de realizar un estudio para analizar la capacidad de inversión local con el objetivo de ayudar al dimensionado de la oferta de financiación local que Naturgy Renovables pretende ofrecer a los habitantes de los municipios, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto-ley 24/2021 de aceleración del desarrollo de las energías renovables distribuidas y participadas de la Generalidad de Cataluña.

Los interesados en invertir en estos proyectos pueden hacerlo a través de la misma plataforma de Fundeen. La entidad cuenta con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y está adherida a los Principios de Inversión Responsable de la ONU. Uno de los pilares de su misión es favorecer la transición energética al obtener energía de fuentes renovables, a la vez que supone un impulso socioeconómico de la región fomentando la formación y el empleo local.

Una apuesta por reducir el impacto ambiental del municipio

El proyecto, que cuenta con una potencia de 10,214 MWp, con declaración de impacto ambiental con carácter favorable, equivale a 2.037 horas de energía renovable y una producción anual de 20.823 MWh, evitando la emisión anual de 5.828 de toneladas de CO2. Los vecinos interesados podrán financiar hasta un 20% del parque, o lo que es lo mismo, 912.322€ mediante un préstamo de tipo garantizado con duración máxima de 3 años, donde las aportaciones van desde un mínimo de 500€ a un máximo de 91.232 € por inversor, a un tipo de interés variable que se estima en el EURÍBOR 6M +1,90%. Esta oferta estará abierta hasta obtener la autorización administrativa previa o conseguir el 20% de la financiación local.

Con el objetivo de que todas las personas e instituciones locales puedan conocer todos los datos de primera mano, se ha organizado una presentación abierta a todo el público que tendrá lugar en la sala Francesc Sanfeliu i Canela del Ayuntamiento de Passanant i Belltall el 8 de mayo a las 19:30 horas.

Para formar parte de estos proyectos u obtener más información, se puede acceder fácilmente a la web de Fundeen –fundeen.com–, se puede descargar la aplicación o se puede solicitar a través del correo hola@fundeen.com o llamando al número 911 23 88 77.