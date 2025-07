Tota la força del circ i dels millors espectacles de terror s’uneixen sota la carpa del Circo del Miedo

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un nou espectacle de temàtica terrorífica arriba a Tarragona el dilluns 14 d’abril i ho fa de la mà del grup Rossi Show Time. El reconegut elenc de Rossi, que inclou alguns dels millors artistes del món del circ, presenta un personatge únic com Radu Bratianu i el seu peculiar equip.

Bratianu és un director de circ d’origen i època desconeguda que gira internacionalment amb la seva col·lecció de personatges i espècimens rars. A través d’aquests personatges s’estructura un espectacle que suma tota la força del circ amb l’impacte visual i la sorpresa dels millors números de terror.

El Circo del Miedo es pot gaudir a la carpa aixecada al polígon les Gavarres (al costat de Renault), un espai ple de màgia i diversió per als més agosarats de la família. L’espectacle comença amb una experiència des de l’exterior de les carpes, on els personatges del circ donaran la benvinguda als espectadors amb una sorpresa rere una altra.

Ja a l’interior, el públic es trobarà una recreació de l’antic circ de Bratianu, caracteritzat per números espectaculars, però amb un petit –o no tan petit– costat fosc. El Circo del Miedo és una explosió d’emocions i d’adrenalina no apta per als més sensibles, que combina humor i terror amb artistes excèntrics que desafien l’impossible i la naturalesa humana.

L’espectacle s’ofereix amb espectaculars sessions nocturnes sota la gran carpa climatitzada i l’elecció de les sessions i la compra d’entrades es pot gestionar des del web elcircodelmiedo.com o a les mateixes taquilles. Atenció a les promocions i als descomptes de fins al 25% per a les compres anticipades. El Circo del Miedo combina la seva presència a Tarragona fins a l’11 de maig amb un altre gran espectacle: la Carpa Màgica, també a les Gavarres.