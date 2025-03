«L’ajuda del centre ITA Tarragona m’ha guiat per un camí que m’ha retornat a la vida»

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El nostre benestar depèn de moltes coses i sovint no tenim prou en compte que qualsevol alteració del nostre dia a dia, si no es tracta amb ajuda de professionals, pot afectar de forma directa a la nostra salut futura.

Precisament, és en ajudar-nos a treballar en aquests problemes al que es dedica el centre d’Ita Tarragona, un espai pensat per ajudar a treballar des dels transtorns alimentaris a oferir suport psicològic especialitzat, passant pel tractament de l’ansietat o la depressió.

Situat a l’avinguda de Pau Casals, 13, ITA ajuda a persones amb trastorns de la conducta alimentària (TCA), ajuda a identificar-los i a treballar per tal de conviure-hi i superar-los. Els professionals d’ITA treballen dia a dia per la recuperació total de les persones que pateixen un TCA.

La manifestiació dels TCA és diferent en cada cas però tots ells tenen greus conseqüències a nivell mental i físic: l’anorèxia, per exemple, pot arribar a causar malalties cardíaques, renals, osteoporosis i, fins i tot danys cerebrals o la mort. A més a més, quan parlem de TCA es necessàri un bon tractament i una bona diagnosi en l’àmbit psicològic per poder paliar el malestar emocional de la persona.

El suport que s’ofereix des d’ITA també permet fer front en un altre procés important, com és el notable patiment que es genera en l’àmbit familiar quan es detecten determinants transtorn, donat que les famílies pateixen un desgast important que també és fonamental atendre.

És important treballar amb les families perquè siguin un recolçament durant el tractament i que puguin comptar amb un grup de families per poder compartir les seves experiències. El millor reflex del que ofereix ITA arriba, precisament, dels seus propis pacients. Una de les persones que rep suport a Tarragona relata que «he millorat, sobretot, en com expressar-me.

No només treballem la vessant alimentària sinó també, per exemple, en aprendre a comunicar-me millor, a conèixer la meva malaltia, a tenir una mica més de consciència i, això sobretot, a saber que la meva vida no només tracta de menjar i de tenir un cos prim».

«Al principi, quan vaig entrar a ITA no creia que tingués res malament, encara que estava en un infra pes molt sever. Ho veia tot normal, però poc a poc vaig anar avançant i vaig poder veure un final. Aquesta ajuda m’ha guiat per un camí que m’ha retornat a la vida».