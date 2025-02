‘Circ Alegria on Ice’ arriba per primera vegada a Tarragona amb els seus patinadors i acròbates

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona viurà durant una setmana l’emoció de les arts escèniques combinades amb la bellesa del patinatge artístic, amb acròbates que desafien la gravetat i patinadores professionals, així com pallassos i números sorprenents que formen part d’una producció que ja ha enamorat a més de 250.000 espectadors des de la seva estrena a Barcelona a l’octubre del passat any.

Es tracta de ‘Circ Alegria on Ice’, un show que promet emocionar tota la família. «És pura fantasia. Una explosió de diversió i emoció», relata Devid Di Lello, director artístic de la companyia. Aquest innovador espectacle arriba a Tarragona del 7 al 16 de febrer sota la gran carpa climatitzada que Circ Alegria ha instal·lat a les Gavarres.

‘Circ Alegria on Ice’ es desenvolupa sobre una pista de gel de 150 metres quadrats, amb més de quaranta artistes internacionals que desafiaran les lleis de la gravetat realitzant perilloses i espectaculars acrobàcies a un ritme vertiginós i patinant sobre el gel. «Aquests números requereixen de gran força, flexibilitat i control pel que el càsting d’artistes no ha estat fàcil», explica Di Lello. La companyia de ball sobre gel prové d’Anglaterra, mentre que els artistes pertanyen a nacionalitats tan dispars com russa, argentina, polonesa, italiana, francesa o suïssa.

Els espectadors podran gaudir d’una escenografia protagonitzada per una impressionant pantalla de Led d’última generació de més de 80 metres quadrats. «Ens recolzem en les noves tecnologies per oferir espectacles del màxim nivell», detalla Di Lello. De fet, Ies estrelles especials d’aquest nou show són uns adorables ossos polars animatrònics gegants que es guanyaran el cor dels més petits.