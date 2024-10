Ajuts de 600 euros per formar-te en l'àmbit digital, l'economia verda i productiva

El SOC posa en marxa ajudes per a la formació en l'àmbit digital, de l'economia verda i productiva.Linghaa

Cursos sobre Big data, intel·ligència artificial, Ciberseguretat, instal·lació d’energia solar, eficiència energètica... El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix ajudes de 600 euros als alumnes formats en els àmbits de l’economia verda, productiva i el sector digital per millorar el currículum professional i ampliar les seves competències. Les sol·licituds es poden demanar fins al 20 de novembre.

Amb aquests Microcrèdits del SOC i un pressupost global d’1,72 milions d’euros, el Govern preveu arribar a 2.857 persones, prioritzant les dones.

Qui pot demanar l’ajut?

Totes les persones treballadores, ocupades o desocupades, empadronades a Catalunya, de 16 anys o més, que hagin finalitzat i aprovat alguna formació en l'àmbit digital, l'economia verda i productiva, amb un cost mínim de 600 euros. La formació ha d’haver-se iniciat i finalitzat entre l’1 de gener i el pròxim 31 d’octubre del 2024, ambdós inclosos.

El curs no pot estar subvencionat totalment per altres fons. En cas d’estar parcialment finançat, la part que queda per pagar ha de ser igual o superior a la quantia de l'ajut.

En quins centres cal haver fet el curs?

En empreses, entitats i centres privats amb seu a Catalunya, si és presencial o mixta, o en el territori d'àmbit estatal, si és teleformació. També es pot sol·licitar si la formació s’ha fet en una acadèmia o universitat privada, amb un títol no oficial.

En canvi, no pot ser una formació per aconseguir acreditacions oficials del sistema educatiu, siguin universitàries o de formació professional, ni els certificats professionals.

Què cal haver estudiat per rebre l’ajut?

Cal haver cursat i aprovat alguna acció formativa en aquests àmbits:

Àmbit digital: Certificacions (Google, Microsoft, Pega, SAP i Linux, entre d’altres), Big data, intel·ligència artificial; PYTHON, JAVA, SWIFT, C++, Protecció de dades, Seguretat informàtica, Ciberseguretat...

Economia verda: Instal·lador/a d’energia solar, tèrmica i fotovoltaica; Organització i projectes d’instal·lacions solars tèrmiques; Tecnologies de l’hidrogen; Especialista en anàlisi de cicle de vida; Eficiència energètica...

Economia productiva: Tècnic/a de seguretat de vehicles elèctrics d’alt voltatge, Carnets de conduir (camió, cotxe, grua...); Resistència al foc en estructures i protecció passiva...

Com es pot demanar?

Es pot tramitar digitalment, de manera senzilla, en aquest enllaç. Si necessites més informació sobre aquests ajuts, pots consultar el web del SOC.

Els Microcrèdits del SOC s’emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, NextGenerationEU, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.