Iberdrola invertirà 41.000 MEUR i contractarà 10.000 persones fins el 2026 per accelerar l’electrificació

Iberdrola ha anunciat avui unes inversions de 41.000 milions d’euros durant el període 2024-2026 per impulsar l’electrificació de l’economia, davant de l’arribada dels nous usos de la demanda d’energia. Així ho ha comunicat la segona elèctrica del món per capitalització borsària en la presentació del seu Capital Markets Day, que se celebra a Londres durant el dia d’avui.

El president del grup, Ignacio Galán, afirma que aquest Pla estratègic està basat en el creixement orgànic focalitzat en el desenvolupament de les xarxes en mercats amb alta qualificació creditícia i en un selectiu creixement de les renovables, que permeti la substitució dels combustibles fòssils i el creixement de l’emmagatzemament de l’energia.

Ignacio Galán ha assegurat: «L’electrificació és imparable. Les previsions apunten que aquesta tendència augmentarà exponencialment en els propers anys com a única alternativa per donar resposta als reptes actuals de la indústria energètica: autosuficiència i seguretat energètiques, eficiència, accessibilitat i competitivitat, i, per descomptat, descarbonització, alhora que s’accelera el desenvolupament econòmic i social a tot el món. Per a això faran falta més xarxes elèctriques per connectar la demanda, més energia neta que substitueixi els combustibles fòssils i més emmagatzemament, que doni estabilitat al sistema i als preus. Iberdrola ja està ben posicionada en aquestes àrees, i compta amb experiència i oportunitats per créixer orgànicament als nostres mercats clau».

El pla d’inversió de 41.000 milions d’euros bruts inclou la compra del 18,4% de la seva filial nord-americana Avangrid i 5.000 milions d’euros d’inversions amb socis estratègics. D’aquesta forma, la companyia destina 36.000 milions d’euros nets a la inversió. El 70% de la seva inversió estarà focalitzada en el creixement.

Per països, la companyia centrarà el 85% de les inversions en regions amb alta qualificació creditícia -ràting A-. Els Estats Units se situen com el principal mercat d’expansió per als pròxims tres anys, on destina el 35% de les seves inversions. Per darrere es troba el Regne Unit, amb un 24%, seguit d’Espanya i Llatinoamèrica, on destina un 15% a cada un i la resta de països de la UE i Austràlia, amb un 11%.

Amb aquesta estratègia l’empresa s’ha fixat com a objectiu que el 70% del seu benefici operatiu brut (EBITDA) no estigui vinculat al preu del mercat elèctric a l’engròs el 2026.

Creixement en xarxes i amb una selectiva inversió en renovables

Analitzant les principals inversions per àrees de negoci, la companyia té previst invertir 21.500 milions d'euros en xarxes als Estats Units, el Regne Unit, el Brasil i Espanya, cosa que representa el 60% de la inversió neta. D'aquesta quantia, més de 6.500 milions estan destinats a les xarxes de transport. Això suposa incrementar la base d'actius fins als 54.000 milions d'euros per al 2026, 12.000 milions d'euros més que el 2023 i un 38% més que el 2022. Els actius en xarxes de transport superaran els 15.000 milions d'euros. Un 85% de les inversions en xarxes van dirigides a mercats amb marcs tancats per als anys vinents i el 80% del benefici brut d'aquest negoci està protegit de la inflació i dels tipus d'interès.

Per a l'empresa, l'electrificació no té fre, ja que cal incrementar l'autosuficiència energètica, la descarbonització, l'eficiència i la competitivitat de les empreses.

Al negoci renovable la companyia té previst destinar 15.500 milions d'euros bruts -incloent-hi els 5.000 milions d'euros que l'empresa pretén assolir amb socis estratègics en projectes en curs- per créixer de manera selectiva en tecnologies flexibles i emmagatzematge. D'aquest muntant, més de la meitat està focalitzada en eòlica marina als Estats Units, el Regne Unit, França i Alemanya; un 28%, a eòlica terrestre i un 18%, a solar. A més, el 100% de la inversió es focalitza en projectes ja en construcció.

L'emmagatzematge es converteix en una tecnologia estratègica per estabilitzar els preus al mercat i evitar la volatilitat als marges. Per això, pretén destinar 1.500 milions d'euros, cosa que li permetrà assolir els 120 milions de kWh de capacitat d'emmagatzematge a través del bombament, fet que suposa un increment del 20%. A més, el grup comptarà amb una cartera de 150 milions de kWh.

El negoci de clients centrarà 2.500 milions d'euros, tenint entre el 70% i el 80% de l'energia venuda de clients a llarg termini –principalment PPAs i generació regulada–. A més, el 85% de les vendes amb marges assegurats estan tancades el 2026, quan s'assoliran entre els 140.000 i els 150.000 GWh.

Unes previsions de benefici amb solidesa

Les noves inversions previstes per al període 2024-2026 permeten a Iberdrola preveure un benefici brut d'explotació (EBITDA) entre els 16.500-17.000 milions d'euros per al final del període, en què els negocis de xarxes i renovables aportaran al voltant del període 50% cadascun. A més, la companyia calcula que el benefici net augmenti fins a una forquilla entre els 5.600 i els 5.800 milions d'euros el 2026. A més, Iberdrola millora la seva estimació per al 2025, ja que preveu un benefici net a la part alta del rang: 5.300 – 5.400 milions d'euros.

Tot aquest Pla estratègic s'orquestra dins un model de finançament verd robust, focalitzat a la generació d'efectiu. Això és gràcies al fet que Iberdrola compta amb una gestió activa de la liquiditat, una sòlida estructura financera, una alta diversificació de les fonts de finançament –especialment, a través del finançament verd– sense que es prevegin ampliacions de capital i amb l'opció de fer aliances amb socis estratègics que permetin accelerar el creixement. Com a conseqüència de tot això, l'empresa ha fixat la ràtio del flux de caixa operatiu/deute net per sobre del 24% per al 2026, davant del 23,2% del 2023 i 250 punts bàsics per sobre de l'establert per al 2025 a l'últim Pla Estratègic.

Retribució d’11.000 milions

Aquests resultats permetran a la companyia complir el seu compromís d’incrementar la retribució als seus accionistes en línia amb l’evolució dels resultats i distribuir 11.000 milions d’euros en dividends. D’aquesta forma, Iberdrola destinarà entre el 65% i el 75% del benefici a retribuir els seus accionistes -pay out, en anglès-, el que permetrà assolir un dividend d’entre 0,61 i 0,66 euros per acció el 2026. A més, el grup fixa un terra del dividend de 0,55 euros per a aquest període, dins del programa de Iberdrola Retribución Flexible, que inclou la recompra de títols.

El president també ha reafirmat les perspectives per a 2030, impulsades per la necessitat d’accelerar l’electrificació: tenir uns actius de xarxes entre els 65.000 i els 70.000 milions d’euros, dels quals 30% seran en transport i assolir els 100.000 GW de cartera renovables per a desenvolupament futur. A partir de 2027, la companyia ja comptarà amb 3.000 nous MW d’eòlica marina operatius, assolint així els 5.000 MW marins i preveu posar en marxa 6.000 MW eòlics i solars. Gràcies al rol creixent de l’emmagatzemament la companyia espera passar dels 120 milions de kWh de capacitat operativa el 2026 a tenir una cartera de 150 milions de kWh el 2030.

Liderant la transició social i energètica

Els factors ambientals i socials es troben plenament integrats al Pla estratègic que es presenta avui. Les activitats de la companyia crearan 10.000 llocs de treball a nivell mundial en els propers tres anys, la qual cosa permetrà augmentar els 500.000 llocs a tota la nostra cadena de subministrament.

Iberdrola continua avançant en el seu compromís amb accelerar l’electrificació del planeta i al seu paper estratègic com a agent actiu en la lluita contra el canvi climàtic. De fet, dins del Pla estratègic, la companyia pretén compatibilitzar el seu creixement amb l’objectiu de zero emissions a les seues centrals de generació i consums propis a 2030 i en totes les seues activitats a 2040. També manté el seu compromís amb la igualtat de gènere: les dones ja representen un 34,5% de les posicions directives i aquest percentatge pujarà en el futur immediat i continuarà liderant els rànquing de govern, ètica i compliment.