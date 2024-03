El Govern impulsa l’ampliació i millora dels hospitals Joan XXIII de Tarragona i Verge de la Cinta de Tortosa

El Govern, a través del Departament de Salut, ha donat un impuls a la construcció de nous equipaments sanitaris a la demarcació de Tarragona amb projectes com el del Parc Sanitari de Joan XXIII de Tarragona, l’ampliació i modernització de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) i la renovació quirúrgica de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, entre altres.

En ple procés de transformació de l’Hospital Joan XXIII, el 2024 és un any important per visualitzar millores en l’obra sanitària més ambiciosa que s’ha encarregat mai a la demarcació. Ha de servir per a les següents generacions. Mentre avança la primera fase dels treballs, el servei no s’ha aturat. La construcció de l’edifici pont, que consta d’una planta baixa més dues d’alçada acabarà de manera imminent i durant aquest trimestre es preveu completar els passos previs per a l’aixecament de l’edifici principal. La intenció és seguir el full de ruta malgrat no aprovar-se els Pressupostos de 2024.

Un 2023 en què Salut va capitalitzar la signatura del conveni del parc sanitari de Valls, que acollirà l’Hospital Pius, un CAP i un centre sociosanitari. El Departament insisteix en la necessitat de disposar de terrenys per edificar la superfície, d’entre 25.000 i 35.000 m2 amb possible ampliació. Actualment, s’avança en la definició dels terrenys.

Recreació digital de l'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.Departament de Salut

Tortosa i Móra d’Ebre

L’ampliació de l’HTVC, amb una inversió de 38,7 milions d’euros, contempla una obra de nova construcció de 10.618,38 metres quadrats, amb un nou edifici que connectarà amb l’edifici actual i que disposarà d’un aparcament soterrat, una nova connexió mitjançant ascensors entre l'Hospital i el centre de la ciutat de Tortosa i una reforma de més de 1.200 metres quadrats d’espais alliberats de l’edifici actual. Permetrà modernitzar espais i equipaments per tal d’incrementar i adequar la capacitat assistencial de l’hospital de referència de les Terres de l’Ebre a les necessitats actuals.

Com a part d’aquesta ampliació, Salut ha invertit 6,8 milions d’euros en un aparcament exterior que ha tingut molt bona rebuda per part dels usuaris de l’hospital, ja que soluciona els problemes que hi ha hagut històricament al voltant de l’aparcament al Verge de la Cinta. Destaca també la inversió de 2 milions d’euros de la reforma de tota l’àrea d’urgències del centre, ja en funcionament.

L’Hospital Comarcal Móra d’Ebre ha finalitzat ja la segona fase del projecte d’ampliació, millora i renovació tecnològica de l’àrea quirúrgica del centre. Aquesta reforma s’ha dividit en 3 fases, i suposarà en total una inversió d’aproximadament 7 milions d’euros. La primera fase d’aquesta nova àrea quirúrgica va consistir en la Nova Àrea d’adaptació al medi per a Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) i l’Àrea de gabinets d’endoscòpia i de cirurgia menor, així com la sala d’actes. En la segona fase s’han reformat l’Àrea d’esterilització i un quiròfan, alhora que s’ha fet una nova sala de parts humanitzada. La tercera fase, que es licitarà pròximament, inclourà l'adequació i renovació dels dos quiròfans restants.

Aposta per l’atenció primària

En un any, Salut va anunciar i executar l’ampliació del CAP La Granja-Torreforta, que incrementa en 2.670 m2 els serveis de Pediatria, ASSIR, Rehabilitació i SEM, amb sis milions d’euros invertits. En la mateixa línia, va obrir-se el centre de rehabilitació del CAP Falset, amb 393 m2 i 1,4 milions destinats a la ciutadania local i l’àrea d’influència.

També s’han iniciat les ampliacions dels CAP de l’Ametlla de Mar (2,3 milions) i Roquetes (2,9 milions), que es podran estrenar abans que acabi l’any. Salut iniciarà, una vegada disposi dels terrenys, el projecte de construcció d’un nou CAP a Flix i d’un nou CAP a Móra d’Ebre, dues infraestructures molt necessàries per a la comarca de la Ribera d’Ebre. A banda, s’ha engegat també la construcció del nou Consultori Local de Jesús.

La reobertura del consultori del barri Gaudí de Reus i els nous consultoris de Riudecols i Les Pobles són alguns dels projectes ja enllestits. En l’horitzó, el CAP Torredembarra, en tràmits previs per invertir-hi 2,5 milions d’euros; també els CAP del Morell, Alcover i Montblanc, en fases prèvies per definir-hi ampliacions.