Castell d’Or organitza un tast de caves solidari amb la sommelier Anna Vicens

En el marc del Dia Internacional de la Dona, Castell d’Or, amb el suport de la Cambra de Comerç de Valls, ha organitzat un esdeveniment exclusiu: un maridatge de caves amb la participació destacada de la sommelier Anna Vicens, presidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers. Durant aquest tast exclusiu, en el qual es maridaran caves Castell d’Or amb formatges i embotits que aportarà de manera solidària La Lluïsa Carnisseria de Vila-rodona, Vicens compartirà breument el paper fonamental de les dones en el món del cava i el vi, explorant la seva evolució al llarg de la història. A més, revelarà les claus per a identificar i gaudir d’un excel·lent cava, així com els secrets de la seva elaboració mitjançant el mètode tradicional.

Anna Vicens, amb una trajectòria professional impecable des de la seva graduació com a sommelier el 1997 a l’Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona. Actualment, exerceix com a coordinadora i Head Sommelier de les botigues Wine Palace. A més, és la presidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers des de 2016, consolidant-se com una figura destacada en el món del vi i el cava.

La Cambra de Comerç de Valls dona suport al tast solidari i reivindica el paper essencial de les dones en l’àmbit empresarial i directiu. Aquest organisme vol reconèixer i celebrar el talent, la dedicació i la força de les dones en el món dels negocis i l’emprenedoria.

Els beneficis generats per aquesta activitat seran destinats íntegrament a la Llar Natalis, una entitat dedicada a l’assistència de dones gestants en risc d’exclusió social i mares amb nadons que requereixen suport. Així doncs, el tast no només celebra l’èxit i la influència de les dones en el món del vi, sinó que contribueix a una causa solidària. És una oportunitat única per gaudir, aprendre i donar suport a una causa que ens uneix.

Els tiquets per al tast solidari ja es poden adquirir al web Entradium: https://entradium.com/events/tast-solidari-amb-anna-vicens.