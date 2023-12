La Generalitat invertirà 2.400 milions d'euros els propers 4 anys en noves infraestructures per fer front a les sequeres, garantir l'abastament i millorar el medi

Fins l’any 2027, la Generalitat invertirà 2.400 milions d’euros per garantir l’abastament, millorar el medi i fer front a la sequera i l’emergència climàtica. Per ara, ja ha invertit 290 milions d’euros per incentivar que els ajuntaments i la pagesia siguin més eficients en la gestió de l’aigua, i 160 milions d’euros per donar suport al camp. També té previst ampliar i construir noves dessalinitzadores i 174 noves depuradores, així com doblar les estacions de regeneració d’aigua.

En l’àmbit de les dessalinitzadores, es preveu duplicar la capacitat de producció i passar dels 80 hm3 actuals als 160 dels propers anys. Això serà possible gràcies a l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, que passarà dels 20 als 80 hm3 de capacitat de producció, i a la construcció d’una planta a la desembocadura del riu Foix, amb una capacitat per produir 20 hm3.

Actualment, s’està treballant en la modernització de l’ETAP del Ter, que és la planta de tractament d’aigües potables més gran de Catalunya, i en la construcció de dues plantes potabilitzadores en el tram final del Besòs. Concretament, en l’àmbit del riu al seu pas per Montcada i Reixac i entre Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, als àmbits de Mas Rampinyo i de Bon Pastor. La previsió, en el cas de l’ETAP del Ter, és que les obres comencin la propera tardor.

La pitjor sequera en 100 anys

Ens trobem en un context de sequera que és el pitjor dels últims 100 anys, és a dir, des que es tenen registres (el 1905). Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, és la sequera més dura mai viscuda al país i no té signes de regressió a curt termini. De fet, fa tres anys que plou per sota de la mitjana. Ara com ara, la sequera afecta més de la meitat del territori i no es preveu cap episodi de pluja en les properes setmanes. Ara mateix, les reserves d’aigua estan al 17% de la seva capacitat.

Fa dos anys, el Govern va posar en marxa el Pla Especial de Sequera, que ha permès endarrerir un any l’entrada en la situació d’emergència per manca d’aigua arreu del territori. Gràcies al pla, s’ha aconseguit generar l’aigua que utilitza tot Catalunya en 8 mesos. Paral·lelament, ha impulsat la Taula Nacional de l’Aigua, que servirà, en un futur, per adaptar-nos a sequeres més freqüents.

A més, gràcies al Pla de reutilització de l’aigua regenerada de Catalunya, que suposa una inversió de 126 milions d’euros en quatre anys, Catalunya reutilitzarà el mateix volum d’aigua que necessita Barcelona per abastir-se durant un any, segons el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort. Totes les actuacions contra la sequera busquen, en paraules del conseller, “dotar el sistema d’una resistència estructural”.

El Ter-Llobregat, en preemergència

Actualment, els municipis del sistema Ter-Llobregat, que conformen l’àrea més poblada de Catalunya, es troben en fase de preemergència per la situació de sequera. Això vol dir que cada habitant té el consum d’aigua limitat a 210 litres al dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. La mesura afecta 202 municipis de 14 comarques, amb gairebé 6 milions d’habitants. Ara mateix, el consum mitjà d’aigua a Catalunya és de 117 litres per habitant i dia, una xifra que està per sobre de la recomanació de l’OMS, que és de 100 litres.

Amb l’entrada en vigor d’aquesta fase, tot l’estalvi d’aigua que es produeix a casa, a les activitats econòmiques i a les esportives ha de servir, segons Mascort, per allargar l’entrada en fase d’emergència, “que suposaria aplicar restriccions més greus”. A la fase de preemergència, el reg de gespa està prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport. Només es pot fer reg de supervivència a l’arbrat i no es poden omplir piscines privades d’ús individual o unifamiliar. Pel que fa al rentat de vehicles, només es pot netejar el cotxe als establiments comercials dedicats a aquesta activitat.

Com estalviar aigua?

Per allargar l’entrada a la fase d’emergència, des del govern han posat en marxa la campanya ‘L’aigua no cau del cel’, que dona pautes d’estalvi d’aigua a casa. Algunes d’elles són: dutxar-se en comptes de banyar-se, tancar l’aixeta quan ens rentem les dents o ens ensabonem les mans, reparar les aixetes que perden aigua, omplir bé la rentadora per evitar posar-ne de més i estirar la cadena polsant el botó més petit, que és el que descarrega menys aigua.