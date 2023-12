Sekurit Arbós creix en 2023 impulsada per l'excel·lència industrial i les exportacions

La fàbrica de Sekurit-Arboç ha tornat a registrar en 2023 resultats positius, obtenint un creixement de la producció de mes del 15% respecte a l'any passat. Aquesta progressió és conseqüència d'un augment en la producció de lluna de darrere (5%) i vidres laterals (23%); unit a les millores industrials que s'han implantat a la fàbrica especialment en els ultimos mesos.

Fins al mes d'octubre de 2023, la fàbrica de Sekurit, líder mundial en envidrament per a automòbils, ha produït mes de 1,5 milions de lunetas posteriors, superant les previsions definides a l'inici de l'any i marcant un rècord. Així mateix, les línies de vidres laterals amb mes de 8,4 milions de vidres fabricats, també van superar en mes 1,6 milions d'unitats la producció prevista al començament de l'exercici 2023.

José Antonio Piqueras, Director General en Saint-Gobain Sekurit Espanya, Portugal i el Marroc; i Jorge Álvarez Arias, Director de la planta, han assenyalat que “els bons resultats d'Arboç són fruit d'un exercici de confiança comuna i de l'excel·lència tècnica dels professionals de la planta. Arboç ja és un centre de producció per a vidre temperat de referència en Sekurit i, per això, treballarem per a estar entre les millors fàbriques de tot el Grup. Hem tornat a obtenir un resultat notable en 2023 i hem d'aprofitar-ho per a consolidar la dinàmica de treball que hem construït entre tots durant els últims mesos”.

El bon acompliment de la fàbrica obeeix a diversos factors: d'una banda, l'increment de les exportacions d'unitats de vidre a altres centres de producció de Sekurit a Europa a conseqüència del prestigi que la planta d'Arboç gaudeix dins del Grup Saint-Gobain. D'altra banda, l'optimització de recursos tècnics relatius a rendiment, productivitat i eficiència que la planta ha desenvolupat en els últims anys i que ha permès impulsar l'excel·lència industrial, financera i social.

World Class Manufacturing

La planta d'Arboç va obtenir l'any 2023 el Gold WCM (World Class Manufacturing, per les seves sigles en anglès), una distinció que atorga el Grup Saint-Gobain en reconeixement a l'excel·lència operacional.

Arboç és la primera planta del Grup a Europa a obtenir aquest segell d'excel·lència i s'atorga quan un centre productiu es distingeix per un sistema de gestió de millora contínua, plenament desenvolupat, en aspectes com: la capacitat d'innovació, l'optimització dels processos i el desenvolupament de productes i serveis de gran qualitat. Així mateix, el Gold WCM premia l'elevat nivell d'eficiència en l'ús dels recursos.

Consolidació de la demanda de cara a 2024

El sector de la producció i transformació de vidre per a automovil s'ha vist afectat en els últims anys per multiples factors: l'increment del preu de l'electricitat i del vidre, els increments del preu de les matèries primeres i el cost de mà d'obra. Paral·lelament, el context geopolític a nivell global ha agreujat l'estabilitat de mercat.

No obstant això, de cara a 2024 la Direcció de la companyia espera un inici d'any amb major demanda de mercat de vidre temperat, la qual cosa repercutirà en un increment de la producció. Així mateix, es preveuen augments en els percentatges d'exportació, al mateix temps que es potenciarà la col·laboració i les sinergies amb la fàbrica germana de Devisa, especialitzada en post glass i encapsulat situada en els voltants del Vendrell, aportant major valor afegit als productes d'Arboç.