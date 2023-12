La Sala de les Emocions, el nou espai del Tanatori Municipal de Reus per gestionar el dol infantil

El Tanatori Municipal de Reus ha incorporat a les seves instal·lacions un nou espai amb la voluntat d’ajudar els més petits a gestionar l’inici del procés de dol per la pèrdua d’una persona estimada. Aquest és un procés que afecta a totes les edats i, amb aquesta iniciativa, es pretén ajudar les famílies a explicar i gestionar aquest sentiment i aquest moment, sigui quina sigui l’edat dels seus membres.

Maria del Mar Pérez, psicòloga i psicoterapeuta que assessora els Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, explica que «el Tanatori Municipal treballa per les famílies amb dol i per facilitar el darrer comiat i, en aquest sentit, s’ha disposat aquesta nova sala condicionada pels infants que acompanyin les seves famílies en aquest darrer adeu i que els possibiliti l’expressió emocional per aquesta pèrdua, podent expressar en aquest moment les seves emocions mitjançant alguna activitat plàstica, dibuix, lectura, entre d’altres, de forma espontània, acompanyats sempre amb l’adult de la citada família que l’acompanya. L’expressió -continua Maria del Mar Pérez- de les emocions durant aquest procés de pèrdua és molt important per als nens i les nenes, sobretot, en compartir aquesta experiència amb l’adult».

Per la seva banda, la regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores, ha posat en valor la vocació de servei públic de l’ens municipal. «Una vocació de servei públic que ens empeny a crear respostes i serveis per a la diversitat de situacions de la ciutadania envers el dol, a garantir un tracte ètic, de qualitat i de màxima sensibilitat a l’hora de donar el darrer comiat als éssers estimats i que també es vehicula a través d’iniciatives com aquesta, que cerquen l’acompanyament en el dol de tota la família i dels infants, per ajudar-los a entendre i interpretar els sentiments que afronten, a través de recursos com l’expressió artística, l’expressió dels sentiments i el joc. Recursos què ens ajuden a sostenir-nos en moments intensos de tristesa com és la pèrdua d’un ésser estimat».

La sala -situada en la planta baixa del Tanatori Municipal- està dissenyada per transmetre serenitat i calma, incloent-hi la integració d’elements i activitats que en faciliten l’expressió emocional en el moment de la pèrdua d’una persona estimada.

El nexe conductor d’aquesta idea es basa en les diverses etapes emocionals representades per una òliba inspirada en una de les figures més representatives del Cementiri General de Reus, la iconografia ubicada en el Panteó de la Família Abelló.

L’espai s’ha decorat tenint en compte la capacitat de comprensió dels més petits de la família i s’ha convertit en una experiència i didàctica que vol detectar sentiments i canalitzar-los a través de la imaginació, el dibuix, l’escriptura, la creativitat i la lectura. Per aconseguir-ho, s’ha utilitzat l’òliba en diversos estats d’ànim que evoquin la ràbia per la pèrdua d’un familiar o d’un amic, o la recerca de la calma i la serenitat. Una experiència que es recomana que -en la majoria dels casos- es porti a terme amb la presència i el guiatge de persones adultes -amics o familiars- que tutelin els infants.

«Quan un nen o nena pateix una pèrdua, o fins i tot un adult, el que passa és que la sensació de seguretat trontolla. La pèrdua sobtada sobretot genera una sensació de manca de control i de seguretat que pot arribar a ser molt aclaparadora, quelcom intern es mou deixant un buit molt dolorós. Com si es trenqués el nostre propi edifici intern de creences sobre la vida i sobre tot allò que coneixíem fins ara. Per això, l’objectiu transversal serà proveir a aquest nen o aquesta nena d’aquesta sensació de seguretat, ajudant-lo en el seu procés de reestructuració». Elisabeth Kübler-Ross

La tristesa, la ràbia o l’amor són alguns dels sentiments que es volen afrontar en aquesta sala on també la imaginació i el joc han de tenir un paper especial. Les criatures poden dibuixar, llegir un conte o xerrar i compartir pensaments, records, dubtes o altres sensacions vinculades a la pèrdua. La sala està dotada també d’una pissarra on les nenes i nens poden dibuixar o escriure els seus records, així com missatges de comiat i d’afecte envers el ser estimat que han perdut. També s’hi podran trobar diversos materials didàctics elaborats per Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, el guiatge de l’activitat en aquest espai els ha d’ajudar també a trobar la calma i la relaxació davant d’aquesta situació emocionalment tan especial propiciada pel ‘dol infantil’.

Cal insistir que aquest espai dedicat en l’expressió i gestió del dol en els més menuts, sempre s’ha d’utilitzar acompanyat d’un adult (familiar o amic) que els ajudi a compartir aquest sentiment i a contextualitzar-lo de la millor manera possible.