COMSA obté un benefici net de 10,1 milions el 2025, un 33% més que en l'exercici anterior
La constructora, creada a Reus i D'origen familiar, té una plantilla de 6.294 persones
COMSA va obtenir un benefici net de 10,1 milions d'euros el 2025, un 33% més que en l'exercici anterior, segons ha informat aquest dimecres en una roda de premsa. La constructora, creada a Reus i d'origen familiar, enguany celebra el seu 135è aniversari. A més va tancar l'any amb una facturació de 1.007 milions d'euros, un 2% més que al 2024. Té una plantilla de 6.294 persones, xifra que ha incrementat un 33% en l'últim any.
Per àrees de negoci, la Construcció va registrar una facturació de 609 milions, enginyeria industrial de 224 milions, manteniment i serveis de 140, i l'empresa especialitzada en material rodant ferroviari, GMF, de 45 milions, incloent 10 milions per al propi grup. La cartera de negoci se situa en uns 2.149 milions, que garanteixen un nivell d'activitat equivalent las pròxims dos anys.
COMSA ha participat en la construcció de totes les línies d'alta velocitat a Espanya i en l'execució de més de 300 kilòmetres de xarxes metropolitanes en ciutats com Barcelona, Madrid, Bilbao, Lisboa, Dublín o Sao Paulo.
COMSA és per exemple l'encarregada del nou accés ferroviari a la terminal T1 de l'aeroport de Barcelona, o la prolongació de l'autovia del Baix Llobregat, el Hall Zero de Fira de Barcelona o l'Hospital Joan XXIII a Tarragona.
La companyia també té presència internacional, i l'any passat va facturar 109 milions d'euros a l'estranger, especialment a Mèxic, Portugal, França, Suïssa i Colòmbia.
D'altra banda, durant el 2025, COMSA va fer la seva primera operació com a empresa ferroviària, després d'obtenir la llicència l'any anterior. Amb això, l'empresa pot oferir «més eficiència, rapidesa i independència en els traslladats de maquinària pròpia».
Durant el període 2026-2030, COMSA preveu una inversió superior als 50 milions d'euros per renovar maquinària especialitzada del parc ferroviari.