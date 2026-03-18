SOCIETAT
El cicle Primavera al Cementiri de Reus tractarà sobre cultura i patrimoni
La quarta edició preveu quatre activitats, a més de les visites diürnes tradicionals
La quarta edició del cicle Primavera al Cementiri, que se celebrarà entre els mesos de març i juny, organitza un total de quatre activitats, a banda de les tradicionals visites diürnes al Cementiri General de Reus. Aquesta proposta cultural té com a objectiu any rere any apropar l'espai del cementiri com un entorn natural i cultural a la ciutadania, però també apropar el concepte de la mort amb una voluntat pedagògica i per trencar tabús. «Més enllà de l'atenció individual que fem a cadascuna de les famílies quan es produeix la pèrdua d'una persona estimada, volem complir amb aquesta tasca social i comunitària d'ajudar a la ciutadania», afirma la consellera delegada de Funecamp, Montserrat Flores.
Els actes començaran amb l'exposició La mort, digna i il·lustrada, que es podrà visitar entre els dies 24 i 29 al cementiri. Aquesta reuneix il·lustracions d'artistes joves que expressen la seva visió sobre el concepte de la mort a través de l'art, organitzada des de l'Associació Dret a Morir Dignament (DMD-Cat). El dia 26 de març es durà a terme una presentació oficial de la mostra, junt amb un col·loqui i una visita guiada a càrrec de la presidenta de l'entitat, Cristina Vallès. També hi haurà espai per activitats de l'àmbit cultural i patrimonial com la presentació del llibre Catalunya: 50 cementiris emblemàtics, a càrrec de l'autor, el periodista Joan Valls Bassa, el 6 d'abril.
Pel que fa a activitats relacionades amb l'entorn natural del Cementiri, el 14 de maig serà el torn de l'educador i naturalista Màrius Domingo, que oferirà una xerrada sobre els moixons que hi ha al cementiri. A continuació, per a la reflexió històrica el 2 de juny se celebrarà la xerrada Els morts de la guerra al Cementiri de Reus: des de l'estiu de 1936 fins a l'ocupació franquista, que anirà a càrrec del periodista i escriptor Toni Orensanz i l'historiador Josep Munté. Finalment, novament el cicle es complementarà amb les visites guiades al Cementiri General per tal de conèixer la seva història, arquitectura i personatges. Aquestes es duran a terme els diumenges 29 de març, 26 d'abril, 31 de maig i 21 de juny a partir de les 11 hores. Totes les activitats tenen aforament limitat i requereixen inscripció prèvia a través de la pàgina web www.funecamp.cat.
«Els cementiris són espais de memòria que s'han de tractar amb respecte, però mai hem de perdre aquesta mirada pedagògica i cultural en aquest espai que com a ciutat ens sentim molt orgullosos», apunta Flores. L'any passat el cicle va ser guardonat amb el segon premi com a Millor Activitat de Portes Obertes del 9è Concurs Cementerios de España 2025, organitzat per la Revista Adiós.