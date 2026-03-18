El cicle Primavera al Cementiri de Reus tractarà sobre cultura i patrimoni

La quarta edició preveu quatre activitats, a més de les visites diürnes tradicionals

Fotografia de l'acte de presentació del 4t cicle de Primavera al Cementiri.

Miquel Llaberia
Miquel LlaberiaRedactor

La quarta edició del cicle Primavera al Cementiri, que se celebrarà entre els mesos de març i juny, organitza un total de quatre activitats, a banda de les tradicionals visites diürnes al Cementiri General de Reus. Aquesta proposta cultural té com a objectiu any rere any apropar l'espai del cementiri com un entorn natural i cultural a la ciutadania, però també apropar el concepte de la mort amb una voluntat pedagògica i per trencar tabús. «Més enllà de l'atenció individual que fem a cadascuna de les famílies quan es produeix la pèrdua d'una persona estimada, volem complir amb aquesta tasca social i comunitària d'ajudar a la ciutadania», afirma la consellera delegada de Funecamp, Montserrat Flores.

Els actes començaran amb l'exposició La mort, digna i il·lustrada, que es podrà visitar entre els dies 24 i 29 al cementiri. Aquesta reuneix il·lustracions d'artistes joves que expressen la seva visió sobre el concepte de la mort a través de l'art, organitzada des de l'Associació Dret a Morir Dignament (DMD-Cat). El dia 26 de març es durà a terme una presentació oficial de la mostra, junt amb un col·loqui i una visita guiada a càrrec de la presidenta de l'entitat, Cristina Vallès. També hi haurà espai per activitats de l'àmbit cultural i patrimonial com la presentació del llibre Catalunya: 50 cementiris emblemàtics, a càrrec de l'autor, el periodista Joan Valls Bassa, el 6 d'abril.

Pel que fa a activitats relacionades amb l'entorn natural del Cementiri, el 14 de maig serà el torn de l'educador i naturalista Màrius Domingo, que oferirà una xerrada sobre els moixons que hi ha al cementiri. A continuació, per a la reflexió històrica el 2 de juny se celebrarà la xerrada Els morts de la guerra al Cementiri de Reus: des de l'estiu de 1936 fins a l'ocupació franquista, que anirà a càrrec del periodista i escriptor Toni Orensanz i l'historiador Josep Munté. Finalment, novament el cicle es complementarà amb les visites guiades al Cementiri General per tal de conèixer la seva història, arquitectura i personatges. Aquestes es duran a terme els diumenges 29 de març, 26 d'abril, 31 de maig i 21 de juny a partir de les 11 hores. Totes les activitats tenen aforament limitat i requereixen inscripció prèvia a través de la pàgina web www.funecamp.cat.

«Els cementiris són espais de memòria que s'han de tractar amb respecte, però mai hem de perdre aquesta mirada pedagògica i cultural en aquest espai que com a ciutat ens sentim molt orgullosos», apunta Flores. L'any passat el cicle va ser guardonat amb el segon premi com a Millor Activitat de Portes Obertes del 9è Concurs Cementerios de España 2025, organitzat per la Revista Adiós.

