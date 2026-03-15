Successos
Una furgoneta envestix per darrere un turisme a la T-11 a Reus
Una persona ha resultat afectada amb una fuetada cervical després del xoc entre els dos vehicles
Una persona ha resultat afectada aquest dissabte a la nit en un accident de trànsit a la carretera T-11, al terme de Reus. L’avís s’ha rebut a les 22.32 hores.
El sinistre s’ha produït al punt quilomètric 8, quan una furgoneta ha xocat per darrere contra un turisme. A conseqüència de l’impacte, una persona ha patit una fuetada cervical.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han treballat en l’atenció de l’incident i en tasques de seguretat a la via. També hi han intervingut els serveis sanitaris per atendre la persona afectada.