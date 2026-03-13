REUS
Enderrocaran dos immobles del carrer de Balmes per millorar la connexió del Carrilet amb el centre
La Junta de Govern Local de Reus ha aprovat els convenis d’expropiació de mutu acord dels edificis situats al número 32 i 34
L’Ajuntament de Reus comprarà i enderrocarà dos immobles del carrer de Balmes que permetran allargar l’avinguda del Carrilet. Es tracta d'un històric projecte municipal que permetrà millorar la connectivitat de l’avinguda del Carrilet amb el tomb de ravals. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest divendres, 13 de març els convenis d’expropiació de mutu acord dels immobles situats als número 32 i 34 del carrer de Balmes.
Un cop formalitzada l’adquisició, l’Ajuntament redactarà el projecte d’enderroc dels edificis i d’urbanització de l’espai resultant, i que permetrà donar continuïtat a l’avinguda. D’acord al pla general d’ordenació urbana, l’espai està qualificat de sistema d’espais lliures públics, zona verda; fet que permetrà generar un nou espai urbà que millori la permeabilitat del barri i la qualitat de l’espai públic.
L’actuació permetrà completar un objectiu històric del planejament urbanístic de la ciutat: millorar la connectivitat de l’avinguda del Carrilet amb el centre de la ciutat. La prolongació de l’avinguda contribuirà a eliminar barreres urbanes i a reforçar la relació entre el barri del Carrilet i el centre.
Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, afirma que «amb aquesta operació urbanística, l’Ajuntament resol un projecte històric i fa un pas endavant per completar la configuració d’un eix urbà estratègic que connecti els barris del sud amb el centre de la ciutat i amb els principals equipaments del Carrilet».
La nova configuració de l’espai públic contribuirà també a reforçar la presència de zones verdes i a avançar cap a una ciutat més sostenible, amb espais més accessibles, segurs i pensats per a les persones.
La redacció del projecte de reurbanització de l’espai tindrà en compte la planificació del projecte d’ampliació de l’aparcament soterrani municipal del Carrilet.