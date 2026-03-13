LLEURE
Els Patis oberts dinamitzats tornen per Setmana Santa a Reus
Les escoles obertes seran les de Prat de la Riba, Rubió i Ors i el CEE Font del Lleó
La Regidoria d’Educació i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus posa en marxa una nova edició del projecte Patis oberts dinamitzats per a les vacances de Setmana Santa. Es tracta d’un servei gratuït que ofereix espais de joc, convivència i activitats educatives per a infants i joves, amb la voluntat de facilitar una conciliació més equitativa i corresponsable per a les famílies, en tota la seva diversitat, durant aquests dies.
Les activitats estan dinamitzades per professionals en entorns comunitaris que fomenten el joc, la participació i el benestar dels infants i joves. Els dies d’obertura seran 28, 30 i 31 de març i 1, 2 i 4 d’abril, en horari de 9.30 a 13.30 h. L’activitat es divideix en dos torns perquè les famílies puguin escollir el que millor s’adapti al seu dia a dia: un primer torn de 9.30 a 11.30 h i un segon torn d’11.30 a 13.30 h.
Durant aquest període, els patis que romandran oberts són els de les escoles Prat de la Riba, Rubió i Ors i el CEE Font del Lleó, aquest darrer amb un únic torn d’activitat adaptat a les seves necessitats.
El servei s’adreça a infants i joves de 3 a 16 anys en el cas de les escoles Prat de la Riba i Rubió i Ors, i de 3 a 21 anys en el cas del CEE Font del Lleó. D’aquesta manera, es garanteix que cada família pugui trobar un espai adequat a l’edat i necessitats de les criatures.
Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del web corresponsables.reus.cat, on també es pot consultar tota la normativa i informació detallada del servei.