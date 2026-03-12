MOBILITAT
Reus reactiva la Zona de Baixes Emissions el proper dilluns
La ZBE es va desactivar el passat 21 de gener per facilitar la mobilitat de la ciutadania davant les anomalies del servei ferroviari
L’Ajuntament de Reus reactivarà la Zona de Baixes Emissions a partir del proper dilluns, 16 de març, atenent a la sol·licitud del Govern de la Generalitat de Catalunya donat que han finalitzat les circumstàncies excepcionals que van justificar la seva suspensió. La ZBE de Reus es va desactivar sine die des del passat 21 de gener davant la petició del govern català per contribuir a facilitar la mobilitat de la ciutadania davant les anomalies del servei ferroviari.
Durant el període que ha durat la suspensió, tots els dies han tingut la mateixa consideració que un dia festiu en el context normatiu de la ZBE de Reus. En conseqüència, aquests dies no computen als efectes del número màxim de 24 accessos anuals a la zona de baixes emissions sense necessitats d'autorització per a tots els vehicles de residents a fora de Reus o que no paguen l'impost de vehicles a la ciutat afectats per limitacions previstes a l'ordenança que regula la ZBE.
L'horari de la ZBE de Reus és els dies feines, de dilluns a divendres, de 7:00 a 19:00h. Els festius i caps de setmana, l'accés a la zona delimitada és lliure.
El Govern de la Generalitat va instar als municipis amb ZBE a què apliquessin amb carácter excepcional les excepcions i autoritzacions previstes a les seves ordenances municipals de ZBE, així com els mecanismes de flexibilitat contemplats en la normativa vigent, per permetre l’entrada i sortida de tots els vehicles que ho tenen limitat.