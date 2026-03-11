COMERÇ
La Fira de Reus registra el millor mes de febrer de la seva història
El centre comercial augmenta un 5% els visitants respecte al 2025, impulsat per nous operadors i una oferta comercial i d’oci més àmplia
La Fira Centre Comercial de Reus ha tancat el febrer de 2026 amb les millors dades d’afluència des de la seva inauguració l’any 2015. El centre ha registrat un increment del 5% de visitants respecte al mateix mes de l’any passat, que ja havia estat un dels millors del seu historial, consolidant així la tendència de creixement de l’equipament.
Entre els factors que expliquen aquests bons resultats destaca la incorporació de nous operadors que aporten una oferta diferenciada. És el cas de la marca Half Price, que ha obert a La Fira la seva primera botiga a Catalunya amb una superfície de més de 3.000 metres quadrats.
A més, des del centre comercial assenyalen que la consolidació del seu mix comercial i l’ampliació de l’oferta de botigues, restauració i oci també han contribuït a aquest registre històric. Les campanyes comercials de temporada, com les rebaixes d’hivern, i les diferents activitats de dinamització han ajudat a incrementar el flux de visitants durant tot el mes.
Des de La Fira han volgut agrair la confiança dels clients i visitants, així com la feina dels comerços, operadors i equips de servei, seguretat, manteniment i atenció al client que formen part del dia a dia del centre comercial.