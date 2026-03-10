URBANISME
Reus inicia les obres d’un nou aparcament dissuasiu gratuït al carrer de Múrcia
El futur espai tindrà unes 75 places i forma part del pla municipal per ampliar l’estacionament fora de la Zona de Baixes Emissions
L’Ajuntament de Reus ha començat aquesta setmana els treballs per habilitar un nou aparcament dissuasiu gratuït al carrer de la Comunitat de Múrcia, a tocar de l’avinguda de Sant Bernat Calbó. Les actuacions, que duen a terme les Brigades Municipals, permetran adequar uns terrenys que ja s’utilitzen de manera habitual per estacionar vehicles i que, un cop condicionats, disposaran d’una capacitat aproximada de 75 places.
Aquest tipus d’aparcaments tenen com a objectiu facilitar l’estacionament tant al veïnat de l’entorn com a les persones que visiten la ciutat, oferint alternatives fora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). La iniciativa s’emmarca dins les polítiques municipals de mobilitat sostenible, que també inclouen mesures com la pacificació del trànsit, la creació de carrils bici, el desplegament de la bicicleta compartida, el bus a demanda o els projectes vinculats a les noves estacions de tren i a l’arribada del futur tramvia.
Les obres consistiran principalment en l’arranjament de l’espai d’estacionament, amb la reparació de clots i l’aportació de material per anivellar i compactar la superfície. També es milloraran els accessos amb la creació de dos passos de vianants al carrer Rioja i un gual per a l’entrada i sortida de vehicles pel carrer de la Comunitat de Múrcia.
Paral·lelament, l’Ajuntament té en procés de licitació un altre aparcament dissuasiu al polígon Dyna, en un solar delimitat pels carrers de Vilanova i la Geltrú, Terrassa i Sitges. Aquest espai, que compta amb un pressupost de 56.284,21 euros, permetrà habilitar unes 220 places i donar resposta tant a la demanda d’estacionament de les empreses del polígon com a les persones que es desplacen fins a la ciutat.
El consistori preveu continuar ampliant aquesta xarxa d’aparcaments durant el 2026 amb dos nous espais més, que permetran sumar unes 450 places addicionals. Un d’ells s’ubicarà al barri Jardins de Reus, en un solar que actualment està pendent de formalitzar la cessió d’ús i que, un cop condicionat, tindrà capacitat per a 154 vehicles.
L’altre es construirà a Mas Iglesias, davant de la futura estació de tren de Bellissens, en un terreny de propietat municipal que actualment s’utilitza parcialment per a l’emmagatzematge de material de les obres de l’estació i que, un cop finalitzin, es convertirà en un aparcament amb unes 300 places.
Amb aquestes actuacions, la ciutat continuarà ampliant la seva xarxa d’aparcaments dissuasius, que actualment ja compta amb diversos espais operatius com els del carrer del Treball, el carrer del Ball de Diables, l’entorn de Països Catalans amb el carrer del Romaní, el Pi del Burgar o Misericòrdia. L’objectiu municipal és seguir incrementant les places d’estacionament alternatives i habilitar, com a mínim, un nou aparcament dissuasiu cada any a la ciutat.