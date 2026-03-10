TURISME
El Centre Social El Roser rep més de 200 quilos d’aliments procedents de TurisMarket
Els productes aportats es destinaran al menjador i al rebost social de Reus per evitar el malbaratament alimentari
El Centre Social El Roser ha rebut aquesta setmana una donació de més de 200 quilos d’aliments procedents dels expositors que han participat en la tercera edició de TurisMarket, el saló professional dedicat al sector de l’hostaleria i el turisme de la província de Tarragona. L’esdeveniment, organitzat per la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), s’ha celebrat a firaReus Events i ha registrat una xifra rècord de 6.900 professionals visitants.
La donació s’ha fet un cop finalitzat el certamen i s’emmarca en l’acord de col·laboració entre firaReus Events i el Centre Social El Roser per aprofitar els excedents alimentaris que es generen durant les fires. L’objectiu d’aquesta iniciativa és reduir el malbaratament d’aliments i, al mateix temps, donar suport a persones i famílies en situació de vulnerabilitat a la ciutat.
Entre els productes aportats pels més de 120 expositors del sector alimentari hi ha una àmplia varietat d’aliments frescos i elaborats, com carn, peix, pa, gelats, pastissos o plats cuinats. Tots aquests productes s’han destinat al menjador social i al rebost del centre, contribuint a reforçar els recursos disponibles i a oferir una alimentació variada i de qualitat als usuaris.
El Centre Social El Roser, gestionat per l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l’Ajuntament de Reus, treballa per garantir suport social i alimentari a la ciutadania. Amb aquesta nova donació vinculada a TurisMarket, el centre consolida la col·laboració amb el teixit empresarial i firal de la ciutat per reforçar la xarxa solidària i garantir el dret a l’alimentació.
El Centre Social El Roser
Pel que fa al suport alimentari a les persones o famílies de la ciutat que ho necessiten, el Centre Social El Roser ofereix els serveis següents:
Menjador social: és l'únic menjador social existent a la ciutat. Elabora més de dos-cents àpats diaris i té capacitat per emmagatzemar aliments i conservar àpats, que es donen de manera presencial, per emportar-se o a domicili.
Rebost social: amb aquest sistema, la persona tria d'unes prestatgeries i una nevera plenes d'aliments frescos i envasats el que necessita, d'acord amb un sistema de punts establert per Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus.
Cafeteria: és un espai compartit entre les persones que fan servir aquest equipament social i la resta de la ciutadania, de manera especial l'alumnat i el professorat de l'Institut Gabriel Ferrater i Soler, situat al costat del centre, i el veïnat de la zona. L'horari és de dilluns a divendres, de 7.45 h a 11.45 h, ja que a partir d'aquesta hora l'espai es converteix en el menjador social.
Programa de gestió alimentària responsable de Reus: tant el menjador social com el rebost social reben aliments frescos i cuinats del Programa de gestió alimentària responsable de Reus, que es gestiona des del Centre Social El Roser.