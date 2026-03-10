SOCIETAT
La Caminada per la Igualtat a Reus tindrà lloc aquest diumenge
La sortida serà a les 10.00 h des de la Bassa Nova amb recorreguts de 6 i 10 quilòmetres després de l’ajornament per la pluja del 8 de març
La Caminada Popular Reus Hivern – Caminada per la Igualtat, que s’havia de celebrar el passat 8 de març coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, tindrà lloc finalment aquest diumenge 15 de març després d’haver-se ajornat per la previsió de pluja. L’activitat començarà a les 10.00 hores amb sortida des de la Bassa Nova i oferirà dos recorreguts, un de 6 quilòmetres i un altre de 10.
Un cop més, la convocatòria ha tornat a demostrar l’alt nivell de participació ciutadana i les samarretes commemoratives previstes per a les 1.000 primeres persones inscrites es van exhaurir ràpidament. Les persones participants que encara no hagin recollit la seva samarreta podran passar a buscar-la pel Pavelló Olímpic Municipal fins aquest dijous, 12 de març.
El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ha agraït novament l'entusiasme de la ciutat davant l’ocasió de mostrar el seu suport a la igualtat. «Farà molta patxoca veure la imatge de la caminada amb les 1.000 persones que portaran la samarreta del 8M», ha afegit.
La Caminada Popular Reus Hivern – Caminada per la Igualtat obre el calendari de caminades populars de la ciutat per al 2026 i està organitzada amb la col·laboració de les associacions Heroïnes Anònimes i l’Associació de Dones Blanca Almendro. La següent cita del cicle serà el 19 d’abril amb la Caminada Popular Reus Primavera – Camina per la Salut, dedicada a les malalties minoritàries i que comptarà amb la col·laboració de l’Associació Antian, AFANOC, i ENACH.