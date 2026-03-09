SUCCESSOS
Cremen sis contenidors en menys d'una hora a Reus
Els fets han passat a les dues de la matinada als carrer Mare de Déu de Puigcerver, a l'avinguda Pere Cerimoniós i a la plaça de la Patacada
Els Bombers de la Generalitat han fet tres sortides relacionades amb incendis de contenidors a Reus durant la matinada d'aquest dilluns. El primer avís l'han rebut a les 02.18 hores i s'han desplaçat amb una dotació al carrer de la Mare de Déu de Puigcerver. Aquí han cremat completament tres contenidors i un parcialment. A més, tres vehicles estacionats a prop han quedat afectats parcialment per la radiació de les flames.
Minuts després, a les 02.24 hores, han rebut un altre avís per un incendi d'un contenidor de cartró a l'avinguda Pere el Cerimoniós. Quan han arribat una persona ja havia apagat les flames amb un extintor i els bombers han procedit a fer les comprovacions pertinents.
A les 03.17 hores ha entrat un tercer avís per un nou contenidor incendiar a la plaça de la Patacada. El foc ha afectat un sol contenidor de paper. En l'extinció hi ha treballat una sola dotació.