MÚSICA
Auxili, primer artista confirmat de les Barraques de Reus 2026
El grup valencià actuarà el 19 de juny i les entrades es posaran a la venda el pròxim 12 de març
Les Barraques de Reus han anunciat el primer nom del cartell de l’edició de 2026. El grup valencià Auxili actuarà el pròxim 19 de juny, en un concert que marcarà l’inici de les confirmacions del popular espai musical de la Festa Major. Les entrades per a l’actuació es posaran a la venda el 12 de març.
Des de la Vall d’Albaida fins als escenaris més grans del país, Auxili s’han consolidat com una de les bandes imprescindibles del reggae mestís en català. Amb el seu últim treball, Aborigen, el grup aprofundeix en el seu univers sonor entre reggae, dub, ska i ritmes mediterranis, combinant groove, consciència i unes melodies tan hipnòtiques com contagioses.
La banda destaca també pels seus directes potents i una energia col·lectiva que converteix cada concert en una autèntica celebració, un ingredient que promet fer vibrar el públic de les Barraques en una de les primeres grans cites musicals anunciades per a l’estiu reusenc de 2026.