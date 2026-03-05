Turisme
Mapa de vols des de Reus: totes les destinacions per viatjar per Europa aquest 2026
L’Aeroport de Reus tindrà rutes al Regne Unit, Irlanda, Alemanya, Bèlgica, els Països Baixos, França i Espanya
L’Aeroport de Reus ja ha posat en marxa la temporada 2026 amb una xarxa de vols que supera la vintena de destinacions internacionals. En total, seran 21 rutes actives que connectaran la Costa Daurada amb diversos països europeus, a més d’una única ruta nacional durant els mesos d’estiu.
El Regne Unit tornarà a concentrar la major part de l’operativa de l’aeroport, amb enllaços com Londres-Gatwick, Londres-Stansted, Londres-Luton, Londres-Southend, Bristol, Manchester, Birmingham, Liverpool, Edimburg o Glasgow, entre altres. Irlanda també comptarà amb connexions directes amb Dublín, Shannon i Cork.
A la resta d’Europa, Alemanya mantindrà la ruta amb Düsseldorf-Weeze, mentre que Bèlgica continuarà connectada amb Brussel·les-Charleroi mitjançant vols de Ryanair. Els Països Baixos estaran representats per la connexió amb Eindhoven i França per l’enllaç amb París.
L’única ruta nacional regular serà Palma de Mallorca, operat per Air Nostrum entre juny i setembre amb dues freqüències setmanals. A més, l’aerolínia permet enllaçar amb Eivissa i Menorca mitjançant escala, ampliant així les opcions per viatjar a les Balears des de Reus.