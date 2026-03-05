SALUT
Reus acull el I Congrés Nacional de Sexualitat i Discapacitat Intel·lectual
Posen el focus en la necessitat d'escoltar els desitjos sexuals, respectar la intimitat, la maternitat i donar eines
Escoltar i acompanyar en la sexualitat, trencar tabús, respectar la intimitat, donar eines en matèria de salut sexual, empoderar les dones en la maternitat o parlar sobre els límits per evitar abusos sexuals. Aquestes són algunes de les temàtiques i dels reptes que s'abordaran en el I Congrés Nacional de Sexualitat i Discapacitat Intel·lectual, que se celebra aquest dijous a Reus.
Fins divendres, més de 200 participants assistiran a conferències i a tallers amb una «mirada molt polièdrica» sobre la sexualitat de les persones amb discapacitat intel·lectual. «Més enllà dels drets, també són importants l'eròtica, els aspectes emocionals, d'autoestima, d'identitat», ha afirmat la directora assistencial del centre Villablanca, Àngels Ortega.