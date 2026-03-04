POLÍTICA
Pallarès (Junts) exigeix busos directes de Reus a Barcelona durant les obres dels túnels del Garraf
La portaveu de Junts per Reus assegura que el trajecte s'incrementarà un mínim de 40 minuts extra
Junts per Reus denuncia que el pla anunciat pel Govern, Renfe i Adif amb motiu de les obres als túnels del Garraf «torna a situar els usuaris del Camp de Tarragona, i especialment els de Reus, com els grans perjudicats d’un servei ferroviari que acumula anys de deficiències, retards i manca d’inversions».
El pla alternatiu que s’ha anunciat que s’aplicarà durant les obres, que està previst que comencin el pròxim 16 de març i que s’allargaran un mínim de tres mesos, comportarà un únic tren directe al matí de Reus a Barcelona però que serà desviat per Vilafranca del Penedès, cosa que incrementarà el trajecte un mínim de 40 minuts extra. Pel que fa a la resta de trens Renfe preveu un itinerari alternatiu que obligarà els viatgers a fer el trajecte de Reus a Sant Vicenç de Calders en tren, des d’allí continuar en autobús fins al Prat de Llobregat i, finalment, agafar el metro o un Rodalies fins a Barcelona.
La cap de l’oposició a l’Ajuntament de Reus i portaveu de Junts per Reus, Teresa Pallarès, ha estat contundent: «és un recorregut llarg, incòmode i impropi d’un servei públic essencial al segle XXI. És inacceptable que, després d’anys de mal servei, retards constants i incidències reiterades, ara es torni a carregar el pes de la mala planificació sobre els usuaris. Els ciutadans de Reus i del Camp de Tarragona no podem continuar sent ciutadans de segona en matèria ferroviària».
Davant aquesta situació, Junts per Reus exigeix que abans de l’inici de les obres es garanteixi la gratuïtat del servei ferroviari mentre durin les afectacions. També demana que s'augmentin les freqüències dels trens Avant des de l’estació del Camp de Tarragona i que es posin en marxa busos directes des de l’estació de Reus fins a Barcelona.
Pallarès ha afegit que «no podem acceptar que l’única alternativa sigui un periple interminable amb tres transbordaments. Exigim solucions reals, eficients i pensades per a les persones. Si hi ha afectacions inevitables, hi ha d’haver compensacions i reforços immediats».