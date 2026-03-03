ECONOMIA
Reus bat rècord en ajuts al lloguer amb 5 milions d’euros el 2025
El Servei d’Habitatge tramita 3.366 sol·licituds i supera el volum de recursos gestionats l’any anterior
El Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus assoleix el 2025 una xifra rècord en la tramitació d’ajuts al lloguer, amb un total de 4.989.920,88 euros gestionats. Al llarg de l’any s’han tramitat 3.366 sol·licituds, de les quals 2.253 s’han resolt favorablement.
El servei municipal es consolida així com un punt de referència per a la ciutadania en matèria d’habitatge, tant per l’acompanyament en la gestió d’ajuts com per l’atenció directa a les necessitats relacionades amb l’accés i el manteniment de l’habitatge habitual. L’equip treballa per agilitzar els tràmits i millorar la resposta davant l’augment de demandes.
L’import dels ajuts tramitats suposa un nou rècord del servei municipal, i supera els 4 milions gestionats de l’any anterior. En part, l’increment es deu al fet que l’ajut del Bo Lloguer Joves inclou dues anualitats, 2025 i 2026.
Balanç convocatòria 2025
Les convocatòries d’ajuts amb el balanç de 2025 són les següents:
Subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones grans: Són subvencions destinades a persones físiques de 65 anys o més i titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge que constitueixi el seu domicili habitual a Catalunya. L’import màxim de la subvenció és de 200 euros mensuals i l’import mínim és de 20 euros mensuals.
- Nombre d’expedients tramitats: 363
- Nombre d’expedients amb resolució favorable: 306
- Import total dels ajuts concedits: 551.070,16 euros
Subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per persones majors de 36 anys (MITMA): Són subvencions destinades a persones físiques de 36 anys o més titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili a Catalunya. L’import màxim de la subvenció és de 200 euros mensuals i l’import mínim és de 20 euros mensuals.
- Nombre d’expedients tramitats: 1.756
- Nombre d’expedients amb resolució favorable: 1.359
- Import total dels ajuts concedits: 2.468.496,88 euros
Subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones joves (Generalitat de Catalunya): Són subvencions destinades a persones físiques de fins a 35 anys titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili a Catalunya. L’import màxim de la subvenció és de 250 euros mensuals i l’import mínim és de 20 euros mensuals.
- Nombre d’expedients tramitats: 518
- Nombre d’expedients amb resolució favorable: 396
- Import total dels ajuts concedits: 835.992,40 euros
Subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones joves (Bo Lloguer Jove): Són subvencions destinades a persones físiques de fins 35 anys titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili a Catalunya. L’import màxim de la subvenció és de 250 euros mensuals i s’atorga per dues anualitats.
- Nombre d’expedients tramitats: 729
- Nombre d’expedients amb resolució favorable: 192
- Import total dels ajuts concedits: 1.134.362,44 euros (per a les dues anualitats, 2025 i 2026).
Prestacions econòmiques d’especial urgència en l’àmbit de l’habitatge: Són prestacions destinades a persones físiques residents a Catalunya per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge. Es tracta d’una convocatòria permanent oberta durant tot l’any, no hi ha convocatòria anual. La finalitat de les prestacions és possibilitar: La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència; i L'accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual. El balanç de 2025 fins a 11 de febrer de 2026:
- Nombre d’expedients tramitats: 45
- Nombre d’expedients amb resolució favorable: 30
- Import total dels ajuts concedits: 77.782,44 euros