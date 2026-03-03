EQUIPAMENTS
Comencen les obres de la nova Unitat d’Investigació Clínica de l’IRB CatSud a Reus
Compta amb una inversió de 4,3 milions d’euros finançats per l’Estat i els fons europeus Next Generation
L’Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud) ha iniciat els treballs de construcció de la seva nova Unitat d’Investigació Clínica (UIC), que s’ubicarà a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. El projecte suposa un pas endavant per reforçar la recerca clínica al territori i ampliar l’accés dels pacients a estudis i assajos de nous fàrmacs.
La unitat ocuparà una superfície de 550 metres quadrats dins del centre hospitalari i disposa d’un pressupost total de 4,3 milions d’euros, finançats per l’Instituto de Salud Carlos III —organisme dependent del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats— i pels fons europeus Next Generation EU.
La nova UIC permetrà desenvolupar assajos clínics en totes les seves fases, incloses les més inicials. Fins ara, els estudis de fase I en pacients oncològics —els més experimentals i que impliquen administrar un medicament per primera vegada— es concentraven principalment en grans hospitals de l’àrea de Barcelona. Amb aquesta infraestructura, els pacients del Camp de Tarragona, el Baix Penedès i les Terres de l’Ebre podran participar en aquests estudis sense desplaçar-se fora del seu entorn habitual.
El director de l’IRB CatSud, Joan Vendrell, subratlla que la unitat donarà cobertura a més de 800.000 habitants i afavorirà un accés més equitatiu a teràpies innovadores. Per la seva banda, el gerent de Salut Sant Joan Reus-Baix Camp, Anton Benet, destaca que la nova infraestructura facilitarà la captació d’estudis en diverses especialitats, especialment en oncologia, i contribuirà a atraure i retenir talent en un context de manca de professionals especialitzats.
La UIC incorporarà tecnologia d’alta precisió, com una ressonància magnètica de 3 Tesles per a estudis avançats, així com espais específics per a proves especialitzades, monitorització i telemedicina. El projecte compta amb la implicació de les tres regions sanitàries, administracions locals i la Universitat Rovira i Virgili, que han participat en la definició del pla estratègic. A més, la Diputació de Tarragona aportarà 500.000 euros per crear una Unitat d’Anàlisi de Composició Corporal dins la UIC, que inclourà una habitació per a estudis metabòlics única a l’Estat.
Les obres s’allargaran fins a finals de 2026, moment en què està previst que la unitat entri en funcionament. La seva posada en marxa consolidarà la Catalunya Sud com a pol de referència en recerca clínica i reforçarà les oportunitats terapèutiques per a la població del territori.