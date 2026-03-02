COMERÇ
La nova edició de Les Botigues al Carrer de Reus ja tenen data
En la gran festa del comerç hi participaran més de 90 establiments
Els comerços de Reus tornaran a sortir al carrer amb una nova edició de Les Botigues al Carrer, que se celebrarà del 4 al 7 de març. Les botigues aprofitaran per posar punt final a les rebaixes d'hivern amb una campanya comercial organitzada per El Tomb de Reus amb el suport de l'Agència Reus Promoció.
Les Botigues al Carrer arriben a la 51a edició com una de les iniciatives comercials més consolidades a la ciutat, que es duen a terme en dues ocasions durant l’any: al final de les rebaixes d'hivern i d'estiu. En aquesta ocasió hi participaran uns 90 establiments del centre de la ciutat (associats i no associats).
Durant aquests dies, els establiments participants ompliran els carrers de l'espai d'El Tomb de la ciutat amb les seves parades, taules i penja-robes plens de grans oportunitats en moda, complements, accessoris, productes de bellesa, decoració, objectes per la llar, entre d'altres.
L’organització destaca que Les Botigues al Carrer es converteixen cada edició en la gran festa del comerç i motiven els visitants i la mateixa ciutadania a descobrir grans oportunitats comercials, gaudint al mateix temps d’una àmplia oferta d’oci, gastronomia i cultura.